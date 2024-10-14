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Из-за фото на телефоне: в Даугавпилсе мужчина получил реальный срок за гомофобное нападение

Редакция PRESS 14 октября, 2024 15:07

ЧП и криминал 0 комментариев

Даугавпилсский районный суд приговорил Эльдара Зарипова (1977 г.р.) к 7 месяцам лишения свободы за гомофобное нападение на Ливая Амарейна и его партнера.

Кроме того, суд обязал Зарипова выплатить компенсацию за моральный ущерб: 2500 евро в пользу Амарейна и 2000 евро его спутнику.

Инцидент произошел 4 мая 2023 года в Даугавпилсе, в районе Стропской эстрады. Зарипов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, подошел к Амарейну и его другу с просьбой дать телефон. Увидев на экране изображение мужчины, он спросил, не являются ли они геями. Получив утвердительный ответ, Зарипов избил Амарейна.

Пострадавшие обратились в полицию, и 9 мая 2023 года Зарипов был задержан. Однако в июле дело закрыли, посчитав, что его действия не были направлены на нарушение общественного порядка. 28 июля прокуратура Латгальского судебного округа отменила это решение, и расследование было возобновлено.

Этот случай стал первым в Латвии приговором, связанным с нападением на почве гомофобии. Решение суда может быть обжаловано.

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