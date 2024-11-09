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Из магазинов отзывают игрушки Rubbabu — они оказались опасными

© LETA 9 ноября, 2024 17:28

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Предприятие по торговле игрушками и товарами для детей SIA Anvol,  управляющее магазинами под брендом XS Rotaļlietas, отзывает игрушки Rubbabu, о чем свидетельствует информация на странице Центра защиты прав потребителей.

Там также указано, что игрушки выделяют чрезмерно много нитрозируемых веществ и опасны для здоровья.

Коды опасных товаров Rubbabu: "20073", "20123", "20137R", "20155", "20156", "20192R", "20311", "20314", "20318", "20473" и "20327".

Сам изготовитель игрушек у себя на сайте и в соцсетях позиционирует свою продукцию как экологичную, безопасную и "без химии".

Центр защиты прав потребителей призывает покупателей вернуть в магазин опасные игрушки и получить деньги обратно. Предъявлять кассовый чек не обязательно.

Предприятие Anvol, зарегистрированное в 1997 году, ведет деятельность в Эстонии, Латвии, Литве, Швеции, Финляндии, Грузии и Узбекистане. Наряду с оптовой торговлей игрушками, предприятие в розничной торговле представляет магазины бренда XS Rotaļlietas и магазины Chicco.

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