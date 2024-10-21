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Из Даугавы выудили рекордного толстолобика

Редакция PRESS 21 октября, 2024 14:15

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Латвийскому рыболову удалось поймать под Кегумсом гигантского толстолобика, который, похоже, тянет на национальный рекорд.

Рыболову Игорю Скурьяту сказочно повезло. В Даугаве ниже по течению от Кегумской ГЭС ему удалось выловить громадного пестрого толстолобика. Рыба длиною 118 см потянула на 22,9 кг. «Борьба с ним была нелегкой, но мне на помощь вовремя пришел другой охотник за трофеями Виталий Воробьев, который успешно помог с выловом», - рассказал Игорь, которому, к слову, также принадлежит предыдущий рекорд страны по поимке этого вида – 15,150 кг.

Мужчина сообщил о своем улове в Латвийскую федерацию рыболовного спорта, которая разместила фотографии поразительного трофея в Facebook, а совет LMSF, рассмотрев заявку Скурьята, признал выловленного даугавского монстра новым нацональным рекордом.

Толстолобики или толстолобы (лат. Hypophthalmichthys) это род крупных пресноводных рыб семейства карповых. Его английское название silver carp («серебряный карп»). Это единственная пресноводная рыба, которая содержит такой же жир, как и у морских рыб, уменьшающий количество холестерина в крови, а в США практикуется его ловля не только на удочку, но и охота на него с моторных лодок с помощью арбалетов.

К слову, ранее рыболовный портал Copeslietas.lv, сообщал, что самой крупным карпом, извелеченным из латвийских водоемов вообще, стала рыба весом 22,6 килограмма, пойманная Йозсом Грушсом и его напарником Салвисом Ранцансом. В свою очередь мировой рекорд в ловле карпа превышает 50 кило.

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