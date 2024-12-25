Итальянский мэр Риги: кто он и что сделал для города?

Генерал-губернатором Филипп Осипович ПАУЛУЧЧИ, как его называли в России, стал в октябре 1812 года, сменив Ивана Николаевича ЭССЕНА.

Не по злому умыслу последнего, однако факт: несколькими месяцами ранее дотла были сожжены рижские предместья, в том числе Московский форштадт. Власти полагали, что к городу подходит наполеоновская армия, и дали команду поджечь деревянные предместья. А французы к Риге так и не подошли. Только в одном Московском предместье сгорело более 6 тысяч домов, а были еще Петербургское, Митавское...

Паулуччи пришлось принимать город, который, за исключением Старой Риги, представлял пепелище. Руководил он городом и краем 17 лет.

Маркиз Филиппо ПАУЛУЧЧИ.

...Родился маркиз в 1779 году в Северной Италии, в Модене, в родовитой итальянской семье. Уже в 17 лет участвует в заговоре против французов, завоевавших его родину. Заговор раскрыт, и юный итальянец бежит в Австрию. Там поступает на военную службу, становится комендантом крепости. В начале ХIХ столетия Паулуччи роднится с остзейским дворянством – женится на курляндской графине и переезжает в российскую Прибалтику. С 1807-го начинается «русский период» в его биографии.

В России итальянец поступил на военную службу, где добился уважения и чинов. Участвовал в Русско-турецкой войне, Русско-шведской, в финском походе. В 1810 году маркиза, тогда уже генерала, назначили главнокомандующим русскими войсками в Грузии, где в это время шли боевые действия против турок и персов. А в октябре 1812-го АЛЕКСАНДР I пожаловал ему должность генерал-губернатора Лифляндии...

(буквица)

О «рижском периоде» Паулуччи написано мало. В отделе леттоники Латвийской национальной библиотеки отыскалась лишь одна куцая брошюрка, выпущенная в Германии. Но на помощь пришли частные архивы, газеты.

Что же сделал Паулуччи на благо Риги? Нынешней четкой геометрической планировке улиц в центре мы обязаны ему. А в так называемых форштадтах – предместьях – улиц до Паулуччи вообще не было: здания строили хаотично. С приходом новой власти все изменилось.

За чертой Старого города, за исключением Царского сада (нынешнего парка Виестура), не было тогда общественных садов. Разбивка Верманского - заслуга и Анны ВЕРМАН, и генерал-губернатора. Именно Паулуччи создал в 1814 году комитет по зеленым насаждениям, который начал заниматься высадкой деревьев и закладкой новых парков. Комитет был благотворительным, рижане не жалели средств на благое дело.

Паулуччи немало сделал для городского просвещения: при нем в Риге открывались лицеи, школы, гимназии. При русско-итальянском мэре в Риге был установлен один из самых знаменитых монументов той поры – колонна Победы на Замковой площади. Она была открыта в 1817-м – в честь победы над французами. Средства были собраны из пожертвований горожан.

В 1817 году при содействии генерал-губернатора в башне Святого Духа Рижского замка появилась астрономическая обсерватория. Его же заслуга – открытие в Риге, на Саркандаугаве, психиатрической больницы.

Маркиз покровительствовал рижским староверам и даже разрешил им заключать браки. (В то время браки заключались в церкви, а староверие как конфессия властями империи не признавалась. Из-за чего возникали сложности с регистрацией браков между староверами.) Во время пребывания Паулуччи на посту генерал-губернатора староверческая община в Риге процветала.

Обелиск Филиппо ПАУЛУЧЧИ в Верманском саду.

Паулуччи способствовал отмене в Курляндии и Лифляндии крепостного права. В Курляндии оно было отменено в 1817 году, в Лифляндии – в 1819-м, почти на полвека раньше, чем в большинстве губерний Российской империи.

В 1819 году власть генерал-губернатора Паулуччи распространилась на Эстляндию, а в 1823 году он стал и военным губернатором Псковской губернии, так как ее причислили к Остзейскому краю. Маркиз неоднократно предлагал отменить в Псковской губернии крепостное право, однако не находил поддержки у вышестоящих властей.

Примечательно, что глава Риги облегчил и участь томящегося в то время в Михайловском Александра Сергеевича ПУШКИНА. В архивах вашему автору попалось интересное письмо: ответ Паулуччи псковскому полицмейстеру. На вопрос последнего, стоит ли присматривать за опальным поэтом, Паулуччи отвечал, что не видит в этом надобности. Достаточно, по его словам, что за ним будет смотреть собственный дядя – Василий Львович ПУШКИН. «Человек достойный» - так характеризует его маркиз...

Маркиз был необычайно популярен в Риге. Рассказывали, что он очень любил древнеримского писателя и оратора ЮВЕНАЛА, и, встретив как-то в Верманском саду человека, читавшего римлянина, помог сему рижанину сделать блестящую карьеру. Возможно, это легенда. Но то, что он умел подбирать команду, - факт.

Так, с легкой руки Паулуччи его ближайшим советником был назначен немецкий писатель и журналист Гарлиб МЕРКЕЛЬ. Позже он написал книгу «Латыши», в которой поведал о бесправном положении латышских крестьян. Парадокс, но власти независимой Латвии в 1923 году забыли заслуги Паулуччи и вспомнили только Меркеля – переименовав улицу первого в честь второго.

После смерти Александра I Паулуччи показалось неуютно в николаевской России. Запахло шпицрутенами и казармой - и он покинул Ригу и вернулся на родину.

В Италии он вновь на виду – губернатор Генуи. Скончался маркиз в 1849-м в Ницце...

Рижане еще при жизни хотели установить в городе памятник деятельному губернатору. Однако тот был категорически против. Завещал, чтобы и после смерти не было монументов с его именем.

Но горожане сумели все же отдать дань Паулуччи - и в 1851 году в Малом Верманском саду (он находился там, где сейчас здание Кабинета министров) был установлен обелиск. На нем лишь одна дата – «В память 23 октября 1812 года». В этот день Паулуччи приехал в Ригу, и получалось, что завещание его выполнено: обелиск установлен не в честь генерал-губернатора, а отмечена дата его приезда.

А в 1885 году именем Паулуччи все же назвали одну из центральных улиц города. Название не пережило независимую Латвию, а вот обелиск можно увидеть и сегодня. Только стоит он не там, где прежде (не сносить же Кабинет министров), а в самом Верманском саду. Это - копия, которую установили в 2003-м. По инициативе и на средства хорошо всем известного предпринимателя Евгения ГОМБЕРГА.

Поэтому, если будете проходить через парк, разыщите этот обелиск. И отдайте дань уважения губернатору, много сделавшему для того, чтобы Рига стала такой зеленой и живописной...

Илья ДИМЕНШТЕЙН

Все фото – из архива