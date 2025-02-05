Исследования завершены: можно ли больше не беспокоиться о внезапном обрушении жилых домов?

«Конечно, нужно изучать различные серии, потому что здания очень отличаются друг от друга. На основании этих исследований можно сделать общие выводы о том, что общее состояние [многоквартирных] домов удовлетворительное», - говорит Аудерс о ситуации со зданиями по всей Латвии.

Значит ли это, что людям, которые сейчас живут в девятиэтажных многоквартирных домах или классических пятиэтажках и домах других серий, больше не нужно беспокоиться о том, что через 5-10 лет 40-60-летний срок службы этих зданий закончится? «А не рухнет ли здание внезапно?» спросил ведущий программы TV24.

«Срок службы не означает, что дом после этого станет непригодным, его нужно будет сносить. Это ориентировочный показатель, который совершенно не связан с тем, что происходит в реальной жизни. Что происходит в реальной жизни, показывают реальные исследования. У этих исследований было две основные цели. Во-первых, разрушить миф о том, что все дома вот-вот рухнут и что жилой фонд ухудшился до такой степени, что в нем невозможно жить. А во-вторых, поскольку речь идет о типичных зданиях, то на основе этих типичных дефектов и недостатков можно разработать типичные решения по устранению выявленных проблем», - пояснил Аудерс.

Кроме того, когда управляющему домом необходимо провести технический осмотр, ему больше не придется «использовать свои знания и опыт» для выполнения этой задачи, а можно будет воспользоваться уже разработанной методологией того, что и в каком доме необходимо проверить, чтобы установить, что «этот дом безопасен», - пояснил Аудерс, директор департамента жилищной политики Европейской комиссии, о преимуществах масштабного исследования состояния многоквартирных домов в Латвии.

«Но можно ли ситдеть, сложив руки? Не совсем. Ведь дом нужно обслуживать. Если не уделять внимания обслуживанию, то, несомненно, наступит время, когда могут возникнуть критические проблемы», - предупредил Аудерс, призвав управляющих домами и жильцов регулярно следить за техническим состоянием своих зданий.