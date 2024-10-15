Искусственный интеллект с ядерным реактором: Google обращается к новым источникам энергии

Искусственный интеллект требует огромного количества энергии для обработки данных, и технологические компании все чаще обращаются к ядерным источникам энергии, чтобы обеспечить потребности своих компьютеров.

«Энергосистема нуждается в новых источниках электроэнергии для поддержки технологий искусственного интеллекта, — сказал Майкл Террелл, старший директор по энергетике и климату компании Google. — Соглашение с Kairos Power помогает ускорить внедрение новой технологии, позволяющей удовлетворять потребности в энергии чистым и надежным способом, и раскрыть весь потенциал ИИ для всех».

Сделка с Google «важна для ускорения коммерциализации передовой ядерной энергетики, демонстрируя техническую и рыночную жизнеспособность решения, критически важного для декарбонизации энергосетей», — отметил глава Kairos Джефф Олсон.

Соглашение еще предстоит утвердить Комиссии по ядерному регулированию США, а также местным органам власти. В прошлом году американские регулирующие органы выдали Kairos Power первое за 50 лет разрешение на строительство ядерного реактора нового типа, и в июле этого года компания начала строительство демонстрационного реактора в Теннесси.

Калифорнийский стартап Kairos Power специализируется на разработке небольших реакторов, использующих для охлаждения расплавленную фтористую соль, а не традиционную воду. Технологический сектор все больше интересуется ядерной энергетикой, практически не вырабатывающей углерода — что особенно важно для компаний, озабоченных своим имиджем борцов с изменением климата.

По данным Goldman Sachs, к концу десятилетия потребление энергии центрами обработки данных в мире удвоится. Они нуждаются в большом количестве электроэнергии как для питания, так и для охлаждения оборудования.

В прошлом году на конференции ООН по изменению климата США присоединились к группе стран, которые хотят утроить свои ядерные энергетические мощности к 2050 году в рамках усилий по отказу от ископаемого топлива. В марте компания Amazon заявила, что купит центр обработки данных на атомной энергии в штате Пенсильвания.

В прошлом месяце компания Microsoft заключила соглашение о возобновлении работы на электростанции Три-Майл-Айленд, где в 1979 году произошла самая крупная в Америке ядерная авария. В ходе аварии около половины активной зоны реактора расплавилось, после чего энергоблок так и не был восстановлен.