Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 13. Мая Завтра: Ira, Iraida, Irena, Irina
Доступность

Интрига! Ученые не могут вычислить, куда в мае упадет советский космический аппарат

Редакция PRESS 2 мая, 2025 08:15

Мир 0 комментариев

Советский космический аппарат, запущенный на Венеру в 1972 году, проведя в космосе более полувека, 10 мая упадет на Землю. Интрига в том, что ученые не могут вычислить — где именно, пишут grani.lv.

Пятьдесят три года назад СССР отправил в полет зонд «Космос-482», поставив ему задачу: исследовать далекую и загадочную Венеру. Однако из-за технического сбоя аппарат, выйдя на околоземную орбиту, не сумел ее покинуть и стал вращаться вокруг нашей планеты, превратившись в опасный космический мусор.

Но поскольку земное притяжение все же действует даже на таком расстоянии (например, МКС приходится регулярно включать двигатели, чтобы вернуться на свою орбиту), зонд стал потихоньку снижаться. И вот теперь, проведя в космосе более полувека, зонд возвращается домой.

По подсчетам ученых, уже 10 мая металлическая штуковина весом в полтонны совершит неконтролируемое падение на Землю. Шансы на то, что она сгорит при вхождении в атмосферу, ничтожно малы. Ведь аппарат готовили для экстремальных условий Венеры — поэтому он практически неубиваем и способен с легкостью выдерживать температуру в 500°C и давление, в 90 раз выше земного.

Так что придется планете принять его в свои объятия, в которые он прилетит со скоростью 240 километров в час. Фактически это сравнимо по угрозе с большим метеоритом. Где именно он жахнет -- пока непонятно, чтобы определить конкретную точку падения «сюрприза» из прошлого, надо знать его место на момент вхождения в атмосферу.

Зоной наибольшего риска ученые считают координаты между 52 градусами северной и 52 градусами южной широты. Это означает, что совесткий реликт потенциально угрожает Лондону, части Европы, Африки, Австралии и Америки. Правда, специалисты успокаивают обывателей тем, что скорее всего он рухнет в океан. Хотелось бы верить. Особенно с учетом того, что ранее два обломка «Космоса-482» упали в Новую Зеландию в 1972 году, оставив на полях внушительные кратеры.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 36 реакций
Комментарии (0) 36 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Нетаньяху: израильская армия войдет в Газу «со всей силой» в ближайшие несколько дней

Важно 20:41

Важно 0 комментариев

Биньямин Нетаньяху заявил во вторник, что ЦАХАЛ не остановится, пока не "завершит операцию" и не разгромит ХАМАС.

Биньямин Нетаньяху заявил во вторник, что ЦАХАЛ не остановится, пока не "завершит операцию" и не разгромит ХАМАС.

Читать
Загрузка

Экономика военного времени: расходы на оборону увеличиваются до 5% от ВВП со следующего года

Важно 20:36

Важно 0 комментариев

Для увеличения финансирования государственной обороны и безопасности Министерство обороны предлагает создать Фонд обороны и безопасности. На закрытом заседании во вторник правительство ознакомилось с планом по эффективному увеличению финансирования обороны и безопасности.

Для увеличения финансирования государственной обороны и безопасности Министерство обороны предлагает создать Фонд обороны и безопасности. На закрытом заседании во вторник правительство ознакомилось с планом по эффективному увеличению финансирования обороны и безопасности.

Читать

В Латвии дешевле: из-за налогов жители Эстонии будут все чаще ездить на границу за алкоголем

Бизнес 20:33

Бизнес 0 комментариев

 С июля этого года ставка налога с оборота (НДС) в Эстонии увеличится на два процентных пункта, что сделает Латвию еще более выгодным направлением для покупки алкоголя по сравнению с Эстонией. Ожидается рост приграничной торговли, который уже значительно увеличился в апреле этого года. Особенно это коснется слабоалкогольных напитков, разница в цене на которые между двумя странами станет еще более заметной.

 С июля этого года ставка налога с оборота (НДС) в Эстонии увеличится на два процентных пункта, что сделает Латвию еще более выгодным направлением для покупки алкоголя по сравнению с Эстонией. Ожидается рост приграничной торговли, который уже значительно увеличился в апреле этого года. Особенно это коснется слабоалкогольных напитков, разница в цене на которые между двумя странами станет еще более заметной.

Читать

Из-за «липовой» справки депутат рискует вылететь из Сейма: суд вынес приговор

Важно 20:25

Важно 0 комментариев

Рижский районный суд сегодня признал депутата Сейма, семейного врача Юриса Яковина (СЗК), а также адвокатов из Валмиеры Эдгарса Атлациса и Агнесе Кауце виновными в подделке документа, как сообщило агентство LETA со ссылкой на суд.

Рижский районный суд сегодня признал депутата Сейма, семейного врача Юриса Яковина (СЗК), а также адвокатов из Валмиеры Эдгарса Атлациса и Агнесе Кауце виновными в подделке документа, как сообщило агентство LETA со ссылкой на суд.

Читать

Водитель в шоке от штрафа на парковке у «Рими»: за что?

Выбор редакции 20:17

Выбор редакции 0 комментариев

Эмоциональный пост о своём грустном опыте на парковке у магазина написал один из водителей в группе Ездуны на фейсбуке.

Эмоциональный пост о своём грустном опыте на парковке у магазина написал один из водителей в группе Ездуны на фейсбуке.

Читать

«Откройте границу с Россией и Белоруссией»: в Резекне появились провокационные листовки

Важно 20:11

Важно 0 комментариев

В Резекне внимание жителей привлекли странные листовки, появившиеся в городе. На них изображён QR-код и надпись: «Откройте границу Латвии с Россией и Белоруссией».

В Резекне внимание жителей привлекли странные листовки, появившиеся в городе. На них изображён QR-код и надпись: «Откройте границу Латвии с Россией и Белоруссией».

Читать

Стремительный рост цен на продукты: глава Банка Латвии предлагает поискать «горлышко бутылки»

Новости Латвии 19:49

Новости Латвии 0 комментариев

Надо искать причины стремительного роста цен на продукты питания, так как в этой группе рост цен намного превышает глобальные тенденции, заявил во вторник на заседании бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Сейма президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.

Надо искать причины стремительного роста цен на продукты питания, так как в этой группе рост цен намного превышает глобальные тенденции, заявил во вторник на заседании бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Сейма президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.

Читать