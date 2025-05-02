Интрига! Ученые не могут вычислить, куда в мае упадет советский космический аппарат

Пятьдесят три года назад СССР отправил в полет зонд «Космос-482», поставив ему задачу: исследовать далекую и загадочную Венеру. Однако из-за технического сбоя аппарат, выйдя на околоземную орбиту, не сумел ее покинуть и стал вращаться вокруг нашей планеты, превратившись в опасный космический мусор.

Но поскольку земное притяжение все же действует даже на таком расстоянии (например, МКС приходится регулярно включать двигатели, чтобы вернуться на свою орбиту), зонд стал потихоньку снижаться. И вот теперь, проведя в космосе более полувека, зонд возвращается домой.

По подсчетам ученых, уже 10 мая металлическая штуковина весом в полтонны совершит неконтролируемое падение на Землю. Шансы на то, что она сгорит при вхождении в атмосферу, ничтожно малы. Ведь аппарат готовили для экстремальных условий Венеры — поэтому он практически неубиваем и способен с легкостью выдерживать температуру в 500°C и давление, в 90 раз выше земного.

Так что придется планете принять его в свои объятия, в которые он прилетит со скоростью 240 километров в час. Фактически это сравнимо по угрозе с большим метеоритом. Где именно он жахнет -- пока непонятно, чтобы определить конкретную точку падения «сюрприза» из прошлого, надо знать его место на момент вхождения в атмосферу.

Зоной наибольшего риска ученые считают координаты между 52 градусами северной и 52 градусами южной широты. Это означает, что совесткий реликт потенциально угрожает Лондону, части Европы, Африки, Австралии и Америки. Правда, специалисты успокаивают обывателей тем, что скорее всего он рухнет в океан. Хотелось бы верить. Особенно с учетом того, что ранее два обломка «Космоса-482» упали в Новую Зеландию в 1972 году, оставив на полях внушительные кратеры.