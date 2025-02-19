Инфляцию маслом не испортишь: какими будут цены на продукты в ближайшем будущем

Сливочное и оливковое масла – лидеры роста цен

Цены на шоколад, кофе, оливковое масло, сливочное масло, молочные продукты, картофель и безалкогольные напитки за последний год выросли на 10 % и более. Сливочное масло подорожало на 34 %, оливковое – на 23 %. Цена на шоколадные батончики выросла на 15-22 %. Янис Херманис, эксперт по финансам и налогам Латвийской конфедерации работодателей, связывает это с мировым ростом цен на кофе и какао, что также влияет на стоимость шоколада.

Ингуна Гулбе, доцент и руководитель отдела продвижения сельскохозяйственных рынков Института аграрных ресурсов и экономики, в числе топово подорожавших продуктов назвала кофе, какао и оливковое масло. «Утешает лишь то, что это не самые важные базовые продукты, без которых мы не можем обойтись». Она отметила, что подорожавшие продукты можно заменить более дешевыми альтернативами. Например, вместо оливкового масла использовать подсолнечное, которое стало даже дешевле.

Почему цены на оливковое масло в мире снижается, а покупатели Латвии этого не ощущают?

Хотя в прошлом году цены на оливковое масло на мировых рынках начали снижаться, в Латвии этого пока не видно. Янис Херманис объяснил это отставанием в ценах на полгода из-за долгосрочных контрактов с поставщиками. Ожидается, что если мировые цены продолжат падать, то со временем это отразится и на его стоимости в магазинах.

Некоторые продукты в Латвии дешевеют

Не все продукты подорожали. Например, цены на сахар и муку снизились как в мире, так и в Латвии. Это отразилось на стоимости джемов и кондитерских изделий.

Инесе Петерсоне, директор по категориям розничной сети Rimi, отметила, что соглашения о ценах с поставщиками заключаются по мере необходимости. Ритейлеры (компании, занимающиеся розничной торговлей) учитывают реакцию потребителей на изменения цен, чтобы сохранить спрос.

Лиене Дупате-Угуле, руководитель отдела коммуникаций торговой сети Maxima, подтвердила, что покупатели в Латвии внимательно следят за ценами и меняют свои привычки, если не могут позволить себе привычные товары.

Инара Шуре, председатель Латвийской федерации пищевых предприятий, объяснила, что производители могут повышать цены только один-два раза в год из-за долгосрочных контрактов с ритейлерами. Это ограничивает их возможности реагировать на рост издержек.

Упадут ли цены на продукты питания в этом году?

Ингуна Гулбе считает, что в ближайшие месяцы ожидать снижения цен на продукты не стоит. Новые налоговые изменения, рост стоимости ресурсов и повышение минимальной заработной платы будут способствовать удорожанию товаров.

Инара Шуре также прогнозирует, что снижение цен маловероятно, поскольку выросли затраты на природный газ и упаковку. Производители будут вынуждены пересматривать цены, чтобы покрывать расходы. Это приведет к длительным переговорам с ритейлерами, которые стараются не спешить с изменениями на полках магазинов.