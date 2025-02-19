Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 19. Февраля Завтра: Zane, Zuzanna
Доступность

Инфляцию маслом не испортишь: какими будут цены на продукты в ближайшем будущем

Редакция PRESS 19 февраля, 2025 15:19

Важно 0 комментариев

За последний год цены на некоторые продукты питания значительно выросли. Рекордсменами стали сливочное масло, оливковое масло и какао. Однако это не единственные продукты, за которые покупателям теперь приходится платить больше.

Сливочное и оливковое масла – лидеры роста цен

Цены на шоколад, кофе, оливковое масло, сливочное масло, молочные продукты, картофель и безалкогольные напитки за последний год выросли на 10 % и более. Сливочное масло подорожало на 34 %, оливковое – на 23 %. Цена на шоколадные батончики выросла на 15-22 %. Янис Херманис, эксперт по финансам и налогам Латвийской конфедерации работодателей, связывает это с мировым ростом цен на кофе и какао, что также влияет на стоимость шоколада.

Ингуна Гулбе, доцент и руководитель отдела продвижения сельскохозяйственных рынков Института аграрных ресурсов и экономики, в числе топово подорожавших продуктов назвала кофе, какао и оливковое масло. «Утешает лишь то, что это не самые важные базовые продукты, без которых мы не можем обойтись». Она отметила, что подорожавшие продукты можно заменить более дешевыми альтернативами. Например, вместо оливкового масла использовать подсолнечное, которое стало даже дешевле.

Почему цены на оливковое масло в мире снижается, а покупатели Латвии этого не ощущают?

 Хотя в прошлом году цены на оливковое масло на мировых рынках начали снижаться, в Латвии этого пока не видно. Янис Херманис объяснил это отставанием в ценах на полгода из-за долгосрочных контрактов с поставщиками. Ожидается, что если мировые цены продолжат падать, то со временем это отразится и на его стоимости в магазинах.

Некоторые продукты в Латвии дешевеют

Не все продукты подорожали. Например, цены на сахар и муку снизились как в мире, так и в Латвии. Это отразилось на стоимости джемов и кондитерских изделий.

Инесе Петерсоне, директор по категориям розничной сети Rimi, отметила, что соглашения о ценах с поставщиками заключаются по мере необходимости. Ритейлеры (компании, занимающиеся розничной торговлей) учитывают реакцию потребителей на изменения цен, чтобы сохранить спрос.

Лиене Дупате-Угуле, руководитель отдела коммуникаций торговой сети Maxima, подтвердила, что покупатели в Латвии внимательно следят за ценами и меняют свои привычки, если не могут позволить себе привычные товары.

Инара Шуре, председатель Латвийской федерации пищевых предприятий, объяснила, что производители могут повышать цены только один-два раза в год из-за долгосрочных контрактов с ритейлерами. Это ограничивает их возможности реагировать на рост издержек.

Упадут ли цены на продукты питания в этом году?

Ингуна Гулбе считает, что в ближайшие месяцы ожидать снижения цен на продукты не стоит. Новые налоговые изменения, рост стоимости ресурсов и повышение минимальной заработной платы будут способствовать удорожанию товаров.

Инара Шуре также прогнозирует, что снижение цен маловероятно, поскольку выросли затраты на природный газ и упаковку. Производители будут вынуждены пересматривать цены, чтобы покрывать расходы. Это приведет к длительным переговорам с ритейлерами, которые стараются не спешить с изменениями на полках магазинов.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Конец света не наступил»: как оценивают итоги Мюнхенской конференции в странах Балтии — BBC

Новости Латвии 18:06

Новости Латвии 0 комментариев

Страны Балтии, которые давно декларируют свою уязвимость перед гипотетической военной угрозой со стороны России, должны были бы пребывать в заметном ужасе от намеков новой американской администрации на отказ защищать Европу. Однако этого не происходит.

Страны Балтии, которые давно декларируют свою уязвимость перед гипотетической военной угрозой со стороны России, должны были бы пребывать в заметном ужасе от намеков новой американской администрации на отказ защищать Европу. Однако этого не происходит.

Читать
Загрузка

В этом году Банк Латвии выпустит шесть новых монет

Для настроения 17:51

Для настроения 0 комментариев

На своей страничке в Интернете Банк Латвии сообщил, что в нынешнем году планирует выпустить пять коллекционных монет, а также одну памятную монету номиналом два евро. Кому они будут посвящены?

На своей страничке в Интернете Банк Латвии сообщил, что в нынешнем году планирует выпустить пять коллекционных монет, а также одну памятную монету номиналом два евро. Кому они будут посвящены?

Читать

Региональное развитие: Еврофонды выделили Латвии 22 млн евро на обустройство бомбоубежищ

Новости Латвии 17:36

Новости Латвии 0 комментариев

Чтобы ускорить в Латвии создание убежищ, тематический комитет фондов Европейского союза (ЕС) принял решение выделить на эти цели 22 млн евро из Европейского фонда регионального развития (ЕФРР), и сегодня самоуправлениям на рассмотрение направлено предложение о возможном распределении финансирования, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве внутренних дел.

Чтобы ускорить в Латвии создание убежищ, тематический комитет фондов Европейского союза (ЕС) принял решение выделить на эти цели 22 млн евро из Европейского фонда регионального развития (ЕФРР), и сегодня самоуправлениям на рассмотрение направлено предложение о возможном распределении финансирования, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве внутренних дел.

Читать

Демография отвела Латвии как государству ещё 20 лет. Дальше учимся жить как на оккупированных землях Украины: газета

Выбор редакции 17:35

Выбор редакции 0 комментариев

"Уменьшение числа новорожденных в Латвии с 1 096 в декабре позапрошлого года до 921 в этом декабре имеет как символическое, так и практическое значение, поскольку явно заставляет готовиться к ликвидации латвийского государства через пару десятилетий, - пишет Арнис Клуйнис в "Неаткариге".

"Уменьшение числа новорожденных в Латвии с 1 096 в декабре позапрошлого года до 921 в этом декабре имеет как символическое, так и практическое значение, поскольку явно заставляет готовиться к ликвидации латвийского государства через пару десятилетий, - пишет Арнис Клуйнис в "Неаткариге".

Читать

Ночью ожидается мороз до -18 градусов

Важно 17:21

Важно 0 комментариев

Температура воздуха в Латвии в ночь на четверг опустится до -3...-13 градусов, местами в Видземе и Латгале - до -18 градусов, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха в Латвии в ночь на четверг опустится до -3...-13 градусов, местами в Видземе и Латгале - до -18 градусов, прогнозируют синоптики.

Читать

Эстония отказывается от русского языка в качестве языка обучения

Мир 17:06

Мир 0 комментариев

Эстонская Республика реформирует собственную школьную систему. К 2030 году русский язык будет постепенно выведен из употребления в качестве языка обучения. Скоро все дети будут обучаться только на эстонском языке — даже дети в преимущественно русскоязычных районах на северо-востоке страны.

Эстонская Республика реформирует собственную школьную систему. К 2030 году русский язык будет постепенно выведен из употребления в качестве языка обучения. Скоро все дети будут обучаться только на эстонском языке — даже дети в преимущественно русскоязычных районах на северо-востоке страны.

Читать

Такие выборы были бы мечтой России: директор Института внешней политики предлагает не переоценивать Трампа

Мнения 17:00

Мнения 0 комментариев

Директор Латвийского института внешней политики Карлис Буковскис призывает не переоценивать значение каждого заявления президента США Дональда Трампа.

Директор Латвийского института внешней политики Карлис Буковскис призывает не переоценивать значение каждого заявления президента США Дональда Трампа.

Читать