Индиец по имени Карлис Улманис рассказал, почему из Индии и Пакистана едут в Латвию (ВИДЕО)

Он брал интервью на улице у живущих в Латвии индийцев и пакистанцев, которые поделились с ним соответствующей информацией. Иммигранты сказали, что к ним имеет место в том числе и расистское отношение, но в целом Латвия - хорошая страна.

Как они узнали о существовании Латвии? О том, что здесь можно жить при наличии легального статуса (например, студента латвийского вуза), их информируют агентства, оказывающие платные услуги гражданам Шри-Ланки, Пакистана и Индии.

Впрочем, нередко агентства вводят клиентов в заблуждение, поскольку заверяют их, что здесь можно заработать много денег и легко найти работу, в результате чего люди ведутся на их удочку, платят агентствам комиссионные за посредничество и едут в Латвию, где, как уверяют агентства, можно прожить на 200 евро в месяц.

"Когда эти студенты сюда приезжают, они понимают, что это неправда, и живут, как бомжи", - говорит Карлис Улманис в видео.

Они работают курьерами, поскольку это самый простой способ заработать, а заработок - их главная цель. Причём на этой работе можно обойтись без знаний языка и ряда других навыков, которых у них нет.