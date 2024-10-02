Имеется потенциал для экономического сотрудничества между Руандой и Латвией: Ринкевич

По словам Ринкевича, на встрече состоялись широкие и качественные переговоры по многим вопросам.

Ринкевич подчеркнул, что это не только первый официальный визит президента Руанды в Латвию, но и первый официальный визит африканского лидера с момента восстановления независимости, что в известной мере является историческим событием.

Президент Латвии отметил, что визит состоялся в довольно тревожное время, поэтому стороны обсудили и региональную безопасность в Европе: Ринкевич изложил президенту Руанды позицию Латвии по вопросу, каким должен быть исход российской агрессии в Украине. Кроме того, президент Латвии подчеркнул необходимость строгого соблюдения как принципов ООН, так и принципа территориальной неделимости Украины.

Он также поблагодарил Руанду за ее ясную позицию в голосованиях ООН и за участие в украинском саммите мира в Швейцарии.

Кроме того, президенты обсудили на встрече конфликты в Африке. Президент Латвии высоко оценил участие Руанды в ряде миротворческих операций.

"Мы говорили о том, что необходима реформа ООН и Совета безопасности ООН, поскольку очевидно, что сейчас ООН практически не соответствует реалиям XXI века и не служит эффективным механизмом разрешения конфликтов. Мы также обсудили двустороннее сотрудничество. Уже сейчас очевидно, что имеется потенциал для экономического сотрудничества", - сказал Ринкевич.

Он отметил, что латвийские компании, особенно работающие в сфере информационных технологий, уже работают в Руанде. Стороны видят возможность расширения этого сотрудничества.

Президент Латвии упомянул, что между министерствами иностранных дел двух стран сформировался хороший механизм консультаций. Кроме того, Ринкевич рад тому, что вскоре к работе приступят почетные консулы Латвии в Руанде. По мнению президента Латвии, это может быть эффективным способом развития двустороннего политического и экономического диалога.

Во вторник президент Руанды посетил Музей оккупации Латвии и ознакомился с мрачными страницами истории Латвии, а сегодня в Латвийской национальной библиотеке Ринкевич и Кагаме примут участие в церемонии открытия специальной плиты, посвященной геноциду в Руанде 30 лет назад, когда погибло более миллиона человек.

На пресс-конференции президент Руанды подчеркнул, что и в общении с Ринкевичем, и на встречах с делегациями неоднократно подчеркивалось, что у Руанды и Латвии тесные и дружеские отношения. Он отметил, что представителей Руанды тронуло посещение Музея оккупации, поскольку увиденное в нем на понятном всем языке рассказывает о важности защиты прав человека и основных свобод.

В контексте развития сотрудничества Кагаме выделил потенциал в области устойчивого сельского хозяйства и земледелия.

"Латвию и Руанду объединяет еще один общий аспект. Мы понимаем, что не можем продолжать организовывать свою жизнь так, как прежде. Нужна система многостороннего сотрудничества, которая работает на достижение конкретных целей и в которой каждая страна имеет равные возможности и права", - сказал Кагаме.

Он подчеркнул, что приоритетом должны стать такие стремительно развивающиеся сферы, как, например, сфера информационных технологий, в которой Латвия добилась заметных успехов, создав достаточно активную систему инноваций, что, по мнению президента Руанды, является примером, за которым "многие страны с удовольствием бы последовали". Кагаме отметил, что в Руанде ведется активная работа над этими вопросами. - почти завершена цифровизация всех государственных услуг.

Президент Руанды выразил благодарность за гостеприимный прием в Латвии и надежду, что сможет столь же гостеприимно принять Ринкевича в Руанде уже в ближайшем будущем.