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Идеальный момент для покупки жилья»: эксперт обозначил тенденции на квартирном рынке

Редакция PRESS 14 марта, 2025 10:30

Бизнес 0 комментариев

Рынок серийного жилья в Риге продолжает пребывать в стагнации. Но это хорошая новость для потенциальных покупателей жилья, заявил в утренней программе Латвийского радио 4 «Домская площадь» руководитель Латвийской ассоциации по сделкам с недвижимостью (LANĪDA) Айгар Шмитс, пишет LSM+.

Если в январе 2024 года средняя стоимость серийного жилья составляла 848 евро за квадратный метр, то год спустя, в январе 2025-го — 851 евро. «В принципе, это идеальный момент для тех, кто задумался над покупкой недвижимости. Это значит, что на среднюю зарплату рижанин может позволить себе полтора квадратных метра жилья», — отмечает эксперт.

Схожая ситуация и в сегменте новостроек, где цена квадратного метра замерла в пределах 2 500 евро. «Но никто не прогнозирует, что новое жильё заметно подешевеет», — добавил Шмитс.

По его наблюдениям, люди покупают квартиры очень медленно. И небольшой рост связан с проявлением небольшой активности тех, кто ждал снижения процентных ставок. «Сначала все ждали, когда сократится EURIBOR. Теперь же люди боятся геополитики. И если тебе сейчас есть, где жить, и хочется стабильности — то покупка жилья откладывается ещё на годы», — делает вывод собеседник радиопрограммы.

Как говорит Шмитс, ему хотелось бы верить, что перспектива прекращения войны в Украине положительно повлияет на рынок недвижимости в Латвии. Но пока же больших сдвигов нет «Главный двигатель этого рынка сейчас — рост экономики. Слабая экономика и низкие зарплаты этому не способствуют», — заключил эксперт.

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