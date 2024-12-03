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И навалили на крыльцо: производители мясного скота привезли навоз к Министерству земледелия

Редакция PRESS 3 декабря, 2024 20:07

Новости Латвии 0 комментариев

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Во вторник Общество производителей мясного скота провело акцию протеста у здания Министерства земледелия Латвии. Причиной стала инициатива ведомства по изменению правил регулирования, предусматривающих увеличение платежей в Государственную продовольственно-ветеринарную службу (PVD) и введение нового экспортного налога на крупный рогатый скот.

Ключевые претензии отрасли

Председатель правления ассоциации Раймонд Яковицкий заявил, что изменения были разработаны без консультаций с представителями отрасли. Он выразил обеспокоенность тем, что новые правила негативно отразятся на конкурентоспособности латвийских производителей скота по сравнению с их европейскими коллегами.

Изменения предполагают двукратное увеличение платежей в PVD, включая сертификаты на экспорт животных, а также новый сбор на крупный рогатый скот старше трёх месяцев. Ассоциация считает, что эти меры необоснованны, особенно с учётом снижения объёма работы инспекторов PVD за последние годы благодаря автоматизации.

Риски для конкурентоспособности

В ассоциации отметили, что в соседних Эстонии и Литве экспорт крупного рогатого скота не облагается дополнительными налогами. С учётом того, что мясное скотоводство Латвии преимущественно ориентировано на экспорт, новые сборы создают серьёзные угрозы для отрасли.

«Несправедливо, что такой сбор вводится только для животных старше трёх месяцев, ведь объем работы инспекторов от возраста не зависит», — подчеркнул Яковицкий.

Недостаток обсуждений и прозрачности

Ассоциация также указала на недостаток прозрачности в процессе введения изменений. Несмотря на заявления министра земледелия Арманда Краузе о "многомесячных обсуждениях", представители отрасли узнали об изменениях лишь из публикаций на портале правовых актов в июле — в разгар сельскохозяйственного сезона, когда фермеры перегружены работой.

«Было ли это сделано умышленно или случайно? Трудно сказать. Но это точно сыграло на руку тем, кто продвигал эти изменения», — отметил Яковицкий.

Акция протеста

В знак несогласия Общество производителей мясного скота организовало символичный протест: перед зданием Министерства земледелия была высыпана куча навоза и размещены плакаты с лозунгами.

Общество производителей мясного скота, созданное в 2011 году, объединяет фермеров и защищает их интересы в разработке аграрной политики. По словам его представителей, они продолжат бороться за отмену несправедливых мер и сохранение конкурентоспособности латвийского мясного скотоводства.

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