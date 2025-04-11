За шесть месяцев учебного года Государственная служба качества образования (ГСКО) проверила 72 учебных заведения, и лишь в трех были повторно констатированы существенные недостатки, а 14 школ попали в поле зрения службы в связи с тем, что у выпускников их 9-х классов при продолжении обучения в профессиональных школах возникли проблемы из-за недостаточных знаний латышского языка.

ГСКО проверила образовательные учреждения, в которых реализуются программы нацменьшинств, в 15 самоуправлениях: в Аугшдаугавском, Елгавском, Краславском, Лудзенском, Кекавском, Огрском, Резекненском, Ропажском, Валмиерском краях, а также в Даугавпилсе, Юрмале, Лиепае, Резекне, Риге и Вентспилсе.

88% школ получили оценку "хорошо" и "очень хорошо", что позволяет сделать вывод - в целом переход к единой школе происходит оптимально и ситуация из года в год улучшается.

Анализируя достижения и учебный процесс, ГСКО акцентирует внимание на умении руководства учебных заведений осуществлять управление переменами. Это касается и мотивации педагогов к освоению государственного языка.

Еще сейчас Центр государственного языка вынужден констатировать, что есть педагоги, недостаточно владеющие латышским языком. Это вызывает сомнения не только в профпригодности конкретного учителя, но и в соответствии руководителей учреждения занимаемой должности, поскольку вряд ли руководитель может не догадываться о том, что его подчиненный не владеет латышским языком хотя бы на уровне С1.

Скорее всего, директоры школ вынуждены делать осознанный выбор из-за нехватки педагогов. Для успешного освоения языка в школе важные различные аспекты, такие, как использование в учебном процессе и школьной среде дидактических и методических приемов (если на уроках недостаточно используется групповая работа, сокращается возможность практиковать язык), экзамен по латышскому языку как объективный показатель владения языком (бывают случаи, когда успешно сдавшие его не могут продолжать обучение в профессиональной школе) и доступность персонала поддержки и групп продленного дня.

ГСКО также обращает внимание на роль родителей: важно, чтобы и они мотивировали детей к изучению языка вне учебного заведения.

(Diena)