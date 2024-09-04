Orkla Latvija: хлебцы не содержат муки, а значит, являются отличной альтернативой хлебу

Наша стратегия устойчивого развития направлена на то, чтобы вдохновить людей вести более здоровый образ жизни, и мы уверены: звание «Растительный продукт года» для нашей продукции является хорошим доказательством того, что наши усилия оценены по достоинству!

Соль отдаём... братьям меньшим

Как вы думаете, кому в наше время всепобеждающего ЗОЖ не только нужна, но и рекомендуется соль? Производители картофельных чипсов Ādažu нашли такую категорию потребителей... в Рижском зоопарке. Его обитателям было передано в дар 556 кг соли. Именно на столько в 2023 году было уменьшено количество натрия хлорида в чипсах Ādažu линии Mazāk sāls («Меньше соли»).

К слову, эти хрустяшки содержат на 30% меньше соли, чем обычные картофельные чипсы, представленные на рынке.

- Все больше людей выбирают самые полезные закуски и снеки, поэтому наша команда каждый день работает над тем, чтобы предложение соответствовало спросу, - рассказывает Лаура Багата. - В рамках кампании «Соль в том, что меньше соли!» мы напомнили каждому любителю чипсов, что существуют и более здоровые альтернативы классическому продукту – чипсы с меньшим содержанием соли...

Снижение содержания соли — это не дань моде или компанейщина, а одна из стратегических целей Orkla Latvija в области устойчивого развития, которая предусматривает, что к 2025 году в продукции предприятия соли станет на 15% меньше.

На данный момент компания уже достигла поставленной цели и в целом снизила количество соли для нескольких категорий продуктов - например, соленых закусочных орешков - более чем на 25%, различных соленых чипсов - более чем на 20%, почти на 10% снижен натрий хлорид и в классических картофельных чипсах.

(!) Чипсы Ādažu Mazāk sāls производятся из картофеля, выращенного преимущественно в Латвии, из сортов, которые специально предназначены для этой хрустящей закуски...

Натуральные хлебцы

Как показал ежегодный конкурс «Растительный продукт года», потребителю пришлись по вкусу хлебцы любимой марки Selga Nature с семечками подсолнечника, льняным семенем и тимьяном. Это цельнозерновой продукт, богатый питательными веществами и клетчаткой, в составе которого 50% семян.

Специалист по питанию Гуна БИЛАНДЕ особо отмечает состав продукта:

- Хлебцы, которые содержат 50% семян, — это концентрированный продукт. Они содержат больше полезных жиров, клетчатки и белка, чем хлеб. Взрослый человек должен получать с рационом около 30 г клетчатки в день, а семена, как, например, и овощи, — это тот способ, которым мы можем пополнить необходимую суточную норму.

Семена обладают высокой пищевой ценностью, что позволяет усваивать не только клетчатку, но и уже упомянутые белки и полезные жиры. Поскольку в хлебцах много белка, их также рекомендуют вегетарианцам и веганам, которым необходимо получать достаточное количество этого питательного вещества...

Хлебцы не содержат муки, а значит, являются отличной альтернативой хлебу для всех, кто хочет насладиться полезным продуктом и включить его в свой завтрак, обед или перекус. Хлебцы Selga Nature есть в трех вкусах: с овсяными хлопьями, с чесноком и хлопьями чили, с тимьяном.

Людмила ВЕВЕРЕ