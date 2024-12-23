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«Хотя бы исправьте ошибки!» Молодое поколения либо не умеет, либо не хочет правильно писать: мнение

Редакция PRESS 23 декабря, 2024 10:21

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Молодое поколение всё меньше беспокоится о правильности написания официальных писем — ведь получатель поймёт, если захочет. Однако существуют нормы вежливости, которые нельзя игнорировать, особенно когда вы пишете письмо потенциальному работодателю или на место для прохождения практики.

В социальной сети "X" один из потенциальных работодателей обращается с просьбой к педагогам, чьи ученики ищут место для практики:

"Дорогие преподаватели, отправляя своих учеников искать места для практики, пожалуйста, объясните им, что такие электронные письма не воспринимаются всерьёз и, скорее всего, останутся без ответа. "Здравствуйте, я хотел узнать, принимаете ли вы студентов на практику, я учусь на 3 курсе и ищу место для практики в феврале на 1 месяц!" Пожалуйста, хотя бы исправьте обращение, исправьте ошибки, укажите название учебного заведения (здесь указано только название курса), и не забудьте поставить подпись (Например: С уважением, Анниня)".

Комментаторы приводят ещё более ужасные примеры и общее мнение, что большая часть молодого поколения либо не умеет, либо не хочет писать официальные письма. "Пфф... мы регулярно получаем электронные письма от людей с высшим образованием, например, 'Мне нужно подтверждение диплома'. Кто, кому, зачем и по какому поводу?"

В комментариях объясняется проблема и с точки зрения учебных заведений: "Я работаю в техникуме, и, к сожалению, в техникумах учатся молодые люди, которым было бы трудно или невозможно учиться в школе. Причины разные — пробелы в усвоении предыдущего материала, 'тяжелая голова', диагнозы, да, и лень. Преподаватели делают всё, что могут, но не все утки становятся лебедями".

Среди мнений также встречаются попытки оправдать такой стиль письма: "Если он хочет быть строителем, садовником и т. д., то можно и закрыть глаза на орфографию".

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