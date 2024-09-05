«Хотите вернуть свою машину? Платите»: как рижские сыщики 1970-х поймали автоугонщика

Заявление в милицию

Живущим в XXI веке слово «телетайп» мало о чем говорит. Но именно так называлось средство связи, представляющее собой электромеханическую печатную машину, используемую для передачи между двумя абонентами текстовых посланий. При помощи данной техники полвека назад передавалась и информация в системе МВД.

Текст, который пришел в адрес дежурного МВД Латвийской ССР гласил следующее: «15.06.1975 года в 16 часов в городе Риге возле дома № 37 по улице Револуцияс была угнана автомашина марки «ВАЗ-2101", регистрационный номер 42-14 ЛТА, красного цвета, принадлежащий г-ну В..."

Подобные ориентировки были уже не редкостью в те времена, после того как на полную мощность заработал автозавод в городе Тольятти и на улицах латвийских городов стало появляться все больше «жигулей» различных модификаций. А попутно автовладельцам приходилось решать проблемы технического обслуживания и ремонта своих малолитражек, так как запчасти было не достать.

Но на этот раз машину вовсе не собирались разбирать на запчасти либо нелегально перепродавать богатым покупателям из республик Закавказья. Злоумышленники решили стрясти деньги непосредственно с хозяина авто.

Через несколько дней в УВД Пролетарского района города Риги обратился г-н Август Д. со следующим заявлением. «Я в 1974 году приобрел автомашину «ВАЗ-2101» 42-14 ЛТА. В том же году я дал доверенность на ее эксплуатацию своему брату. 18 июня, когда я вернулся домой, жена сообщила мне, что кто-то звонил по телефону и спрашивал меня. Голос был мужской, негромкий, говорили по-латышски. В 20 часов снова раздался телефонный звонок, я поднял трубку и услышал: «Август Д.?»

Услышав утвердительный ответ, мужчина объяснил, что моя машина угнана и это звонят из ГАИ. Я попросил звонившего представиться, но внятного ответа так и не получил, и мой собеседник положил трубку. Через полчаса снова зазвонил телефон, и тот же голос вновь осведомился: «Жигули» 42-14 ваши?» Я ответил, что да. И тогда говоривший со мной заявил: «Если хотите получить их обратно, то готовьте выкуп в 2 тысячи рублей". Думая, что меня разыгрывает кто-либо из друзей, я спросил, где и когда хотят получить деньги. Мне ответили, что известят дополнительно. Все еще думая, что это шутка, я спросил: «Это что, детектив?» «Да, детектив", - ответил незнакомец и повесил трубку..."

Речь шла о тех самых «жигулях", об угоне которых сообщил телетайп. По всей видимости, в машине находилась сервисная книжка на имя Д. И по ней злоумышленник узнал его адрес и номер домашнего телефона.

Что-то новенькое

Угон машины в те времена не был таким уж редким явлением, тем более что дверь тех же «жигулей» можно было открыть обычной школьной металлической линейкой, а после нехитрых манипуляций с замком зажигания завести двигатель. Но вот шантаж автоугонщики еще не практиковали.

Звонки возобновились спустя три дня. Судя по голосу в телефонной трубке, каждый раз звонил один и тот же мужчина. Звонки происходили в вечернее время, когда хозяин угнанной малолитражки приходил с работы.

Следуя советам сотрудников уголовного розыска, потерпевший вел с шантажистом долгие переговоры, требуя дать время на сбор денег. В те времена в распоряжении оперативников не было соответствующей техники, чтобы запеленговать место, откуда шантажист выходил на связь. Тем более что он всякий раз использовал разные телефонные автоматы.

А у них время разговора было ограничено четырьмя минутами. И чтобы возобновить разговор, надо было вновь установить в прорезь двухкопеечную монету и вновь набрать номер.

Тем временем изучались сводки об угонах за последний год по всей территории Латвии. Оперативники обратили внимание на два подозрительных случая. Машины были угнаны одна в апреле, другая - в мае и одинаковым способом: от магазинов, в течение 10 минут, когда хозяева пошли за покупками.

Хозяин одной машины сообщил в милицию, что его «жигули» нашлись. Второй автомобиль обнаружили в лесу под Ригой в разобранном виде. Владельцев малолитражек вызвали для беседы. И, как оказалась, они тоже стали жертвами шантажиста. Более того, один из них - машина которого «нашлась» - отнес требуемую сумму в указанное вымогателем место.

Ни один, ни второй о фактах вымогательства в милицию не сообщили. Первому помешала трусость, а второму - непростительное легкомыслие. Круто поговорив с преступником по телефону и отказавшись от всяких переговоров на эту тему, он, как ни странно, «забыл» набрать номер 02. За что и поплатился: его «жигули» вымогатель бросил в лесу, сняв с них деталей на сумму более чем в тысячу рублей.

«Деньги отнесёшь в камеру хранения»

Наконец, жертва заявила, что требуемые 2 тысячи рублей собраны. И тогда шантажист заявил, что деньги в указанный час надо положить в автоматическую камеру хранения на Рижском железнодорожном вокзале, в ячейку по номером таким-то.

Когда-то камера хранения находилась на первом этаже вокзала. Затем он продиктовал код. «Да, имей в виду, чтобы было ровно две тысячи, - заявил вымогатель. - Только тогда получишь обратно свою машину, которая будет находиться на стоянке на Привокзальной площади".

Августа Д. взяли под плотное наблюдение, пока он направлялся к камере хранения, держа в руке старомодный саквояж, в котором находились деньги. Вскоре оперативник, предупрежденный своими коллегами условным знаком, нашел предполагаемого преступника. Худощавый темноволосый парень, стоящий на троллейбусной остановке, нервно протирал солнцезащитные очки, нетерпеливо поглядывая на привокзальные часы. «Он или не он? - напряженно думал оперативник. - Сейчас все выяснится".

Наконец, появился Д. Он сразу увидел свою машину и, открыв дверцу, долго не вылезал из салона. В конце концов он захлопнул дверцу и направился к вокзалу, но, потоптавшись у камер хранения, почему-то не положил деньги, а отправился назад.

«Ключа зажигания в машине нет, - растерянно шепнул он, проходя мимо руководителя группы. «Все равно. Кладите деньги", - почти не разжимая губ, ответил главный.

И вот саквояж с нужной суммой оказался в 158-й ячейке камеры хранения. Так и есть, тот самый парень направился к камерам хранения. За ним внимательно следили, определяя, нет ли у него сообщников.

Похоже, он был один. Но, может быть, это подставное лицо. Но нет, вынув саквояж, парень отошел в сторону и принялся рассовывать деньги по карманам. Руководитель группы подал условный знак. Уже через минуту вымогателя задержали. Он услышал: «Спокойно, это милиция..."

Эти слова и поставили точку в преступной деятельности 23-летнего слесаря одного из рижских автотранспортных предприятия Зигмунта Ш. Следствие доказало его причастность ко всем трем преступным эпизодам. В итоге за угоны автомобилей и вымогательство приговором Коллегии по уголовным делам Верховного суда Латвийской ССР он был осужден на семь лет лишения свободы.

Александр ВАЛЬТЕР