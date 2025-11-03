Хотите попасть в Книгу рекордов Гиннеса? Пройдите жёсткую бухгалтерию!

Тележурнал 60 Minutes на CBS получил доступ в штаб-квартиру Guinness World Records в Лондоне. Ежегодно туда поступает около 50 000 заявок со всего мира, но лишь около 5 % доходят до регистрации. Остальных претендентов отклоняют из-за несоответствия критериям, недостатка доказательств или повторов уже существующих рекордов.

Каждый новый рекорд проходит целую цепочку проверок: подача заявки, предварительная экспертиза, сбор доказательств, финальный аудит и утверждение комитетом. Кандидат обязан предоставить видеозапись, показания свидетелей, точные измерения и доказательство, что событие произошло в официальных условиях. И часто это труднее, чем совершить собственно сам рекорд, а вы как думали?

Главный редактор книги Крейг Глендей признаёт, что большинство попыток срывается на мелочах.

«Купить рекорд нельзя. Всё должно быть задокументировано, заснято и подтверждено третьими лицами», — подчеркнул он.

В архивах Guinness хранятся тысячи страниц отчётов — от диаметра самой большой чашки кофе до скорости вязания свитера. Для самых необычных достижений компания присылает собственных судей. Они работают в униформе и вооружены стандартным набором инструментов: рулеткой, секундомером и планшетом с базой данных. Один из самых известных случаев — измерение ногтей длиной почти два метра.. Как вы думаете сколько проходило утверждение рекорда: только измерение заняло больше часа.

Несмотря на имидж развлечения, Guinness World Records — прибыльный бизнес. Компания принадлежит канадскому медиахолдингу Jim Pattison Group и ежегодно зарабатывает около £22–23 млн при чистой прибыли около £4,5 млн. Основные доходы приносят не книги, а платные заявки, корпоративные рекорды и лицензирование бренда.

Обычная заявка бесплатна, но её рассмотрение занимает до трёх месяцев. Те, кто не хочет ждать, могут воспользоваться услугой Fast Track — за £450–650 заявка рассматривается за пять рабочих дней. А участие официального судьи Guinness на месте события обойдётся уже в £6500–8500, не считая расходов на поездку.

Внутри лондонского офиса царит атмосфера аккуратной бухгалтерии: на стенах мини-карты с зонами рекордов, образцы измерительных приборов и огромный ботинок 29 размера, служащий символом точности. Глендей шутит, что «каждый сантиметр и секунда важны — как на Олимпиаде, только веселей».

Guinness обновляет правила ежегодно, чтобы не допустить сомнительных категорий. К примеру, запрещены рекорды, связанные с поеданием огромных объёмов еды, а также любые достижения с жестокостью к животным.

«Мы не оцениваем, зачем кто-то делает тысячу приседаний подряд. Мы просто фиксируем, что он действительно сделал тысячу», — резюмируют в штаб-квартире Guinness.