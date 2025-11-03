Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 9. Ноября Завтра: Teodors
Доступность

«Бобровое» суперлуние: что мы увидим в небе 5 ноября?

Euronews 3 ноября, 2025 17:41

Всюду жизнь 0 комментариев

5 ноября 2025 года земляне смогут наблюдать "Бобровое" суперлуние. Это последнее суперлуние года, когда спутник Земли одновременно находится в полной фазе и в перигее — ближайшей к нашей планете точке орбиты.

Хэллоуин закончился, но ночи все еще остаются мистическими: пятого ноября в небе появится "бобровая" Луна. Она подойдет к Земле особенно близко, из-за чего она будет казаться больше и ярче, чем обычно.

Полнолуние 5 ноября 2025 года будет суперлунием - и не обычным, а самым большим в году. Полная Луна будет выглядеть на 7,9% больше и на 16% ярче, чем обычно.

По данным Ассоциации астрономов (VdS), в 11.16 вечера в среду Луна будет находиться на расстоянии всего 356 400 километров от Земли. Для сравнения, среднее расстояние составляет более 400 000 километров.

Однако эта разница не столь впечатляюща, как кажется на первый взгляд. "Для большинства людей разница в размерах между суперлунием и обычным полнолунием трудноуловима", - пояснила dpa астроном Каролин Лифке.

Когда Луна находится близко к горизонту, она кажется особенно большой. Но это исключительно дело разума: это явление известно как лунная иллюзия. Если сравнить фотографии низкой Луны с фотографиями той же Луны высоко в небе, размеры будут одинаковыми - разница заключается в нашем восприятии.

Одна из распространенных теорий объясняет это следующим образом: на горизонте мы воспринимаем Луну относительно ландшафта - например, деревьев, гор или зданий. Из-за этого она кажется больше. Однако если она находится высоко в небе, то эта информация о глубине отсутствует, Луна кажется меньше и дальше.

Почему ноябрьское полнолуние называют "бобровой луной" ?

Термины "Бобровая луна" и "Туманная луна" относятся не к нынешнему суперлунию, а к ноябрьскому полнолунию в целом. Как и каждое из двенадцати полнолуний в году, это имеет названия, возникшие из древних наблюдений за природой и сельским хозяйством.

В Германии ноябрьское полнолуние часто называют "туманной луной" - это отсылка к типичной осенней погоде с густой дымкой ранним утром. Подобные названия уже использовались в прошлом для ориентации во времени, задолго до широкого распространения календарей.

Термин "бобровая луна", напротив, пришел из Северной Америки. По данным астрономического сервиса Starwalk, он восходит к коренным народам и ранним поселенцам. В ноябре бобры особенно активны: они строят плотины, обустраивают норы и делают запасы на зиму. Охотники традиционно ставят бобровые ловушки в это время года, чтобы добыть шкурки.

В "Альманахе фермера", традиционном календаре США, "бобровая" Луна также описывается как символ перехода к зимним месяцам, когда природа приходит в состояние покоя.

Помимо "бобровой луны" и "туманной луны", ноябрьское полнолуние также известно в старых традициях как "морозная луна", "ветряная луна", "снежная луна" или "траурная луна". Последний термин относится ко времени поминовения усопших, которое во многих местах отмечается в ноябре.

Астролог Фи Вебер объяснил в интервью RTL, что эти названия навеяны "типичными действиями" в соответствующие сезоны - например, "урожайная" Луна в сентябре или "клубничная" Луна в июне. Таким образом, названия отражают тесную связь с природой и циклами года.

В 2025 году "Бобровое" суперлуние произойдет 5 ноября в 16:19 по московскому времени. Однако для невооруженного глаза Луна будет казаться полной всю ночь, и даже за день до и после точной даты.

Наблюдать явление можно невооруженным глазом в ясную ночь. Рекомендуется использовать бинокль или телескоп, это позволит лучше рассмотреть отдельные области на обращенной к Земле стороне Луны.

Помимо суперлуния, в ноябре можно наблюдать ряд метеорных потоков. В ночь с 4 на 5 ноября ожидается максимальная активность Южных Таурид, а Северных - 12 ноября. Во время пика активности удаётся заметить не более пяти метеоров в час. Особенность Северных Таурид — наличие ярких болидов. 17-18 ноября ожидается пик активности Леонид.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей
Важно

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

«У меня не хватает слов»: Пойканс возмущён тем, куда идут деньги из фондов ЕС
Важно

«У меня не хватает слов»: Пойканс возмущён тем, куда идут деньги из фондов ЕС (1)

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше
Важно

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 11:30 09.11.2025
Рига: Иманта перекраивается
Sfera.lv 3 часа назад
Ирландия: зарплата за творчество
Sfera.lv 4 часа назад
Германия: Poseidon для страшных лодок Путина
Sfera.lv 4 часа назад
Кипр: аналог НАТО
Sfera.lv 6 часов назад
Латвия: почётным семьям – почётная халява
Sfera.lv 17 часов назад
Полмиллиона евро на «погоду с Марса»: Rīgas satiksme чинит экраны
Bitnews.lv 21 час назад
Латвийцы всё чаще считают допустимым ограничение свободы слова
Bitnews.lv 21 час назад
Рига: недоремонтированная столица
Sfera.lv 23 часа назад

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

Важно 10:26

Важно 0 комментариев

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

Читать
Загрузка

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Важно 09:38

Важно 0 комментариев

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Читать

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

Важно 09:11

Важно 0 комментариев

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

Читать

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

Важно 08:43

Важно 0 комментариев

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Читать

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

Новости Латвии 08:27

Новости Латвии 0 комментариев

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Читать

С экс-депутата Кайминьша взыщут свыше 24 тысяч евро; он проиграл в суде

Важно 07:59

Важно 0 комментариев

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

Читать

Антирекорд? В Саркандаугаве взломали квартиру, где жили 23 кошки; инспектору стало плохо

Важно 07:53

Важно 0 комментариев

7 ноября, в пятницу, в рижском микрорайоне Саркандаугава пожарные взломали дверь квартиры по просьбе полиции и Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС). Хозяйка отказалась от сотрудничества со службами, поскольку не хотела отдавать своих кошек, которых взяла с улицы, считая, что спасает их. Увы, зверям пришлось жить в жутких условиях и без медицинской помощи, сообщает программа Degpunktā.

7 ноября, в пятницу, в рижском микрорайоне Саркандаугава пожарные взломали дверь квартиры по просьбе полиции и Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС). Хозяйка отказалась от сотрудничества со службами, поскольку не хотела отдавать своих кошек, которых взяла с улицы, считая, что спасает их. Увы, зверям пришлось жить в жутких условиях и без медицинской помощи, сообщает программа Degpunktā.

Читать