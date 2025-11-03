«Бобровое» суперлуние: что мы увидим в небе 5 ноября?

Хэллоуин закончился, но ночи все еще остаются мистическими: пятого ноября в небе появится "бобровая" Луна. Она подойдет к Земле особенно близко, из-за чего она будет казаться больше и ярче, чем обычно.

Полнолуние 5 ноября 2025 года будет суперлунием - и не обычным, а самым большим в году. Полная Луна будет выглядеть на 7,9% больше и на 16% ярче, чем обычно.

По данным Ассоциации астрономов (VdS), в 11.16 вечера в среду Луна будет находиться на расстоянии всего 356 400 километров от Земли. Для сравнения, среднее расстояние составляет более 400 000 километров.

Однако эта разница не столь впечатляюща, как кажется на первый взгляд. "Для большинства людей разница в размерах между суперлунием и обычным полнолунием трудноуловима", - пояснила dpa астроном Каролин Лифке.

Когда Луна находится близко к горизонту, она кажется особенно большой. Но это исключительно дело разума: это явление известно как лунная иллюзия. Если сравнить фотографии низкой Луны с фотографиями той же Луны высоко в небе, размеры будут одинаковыми - разница заключается в нашем восприятии.

Одна из распространенных теорий объясняет это следующим образом: на горизонте мы воспринимаем Луну относительно ландшафта - например, деревьев, гор или зданий. Из-за этого она кажется больше. Однако если она находится высоко в небе, то эта информация о глубине отсутствует, Луна кажется меньше и дальше.

Почему ноябрьское полнолуние называют "бобровой луной" ?

Термины "Бобровая луна" и "Туманная луна" относятся не к нынешнему суперлунию, а к ноябрьскому полнолунию в целом. Как и каждое из двенадцати полнолуний в году, это имеет названия, возникшие из древних наблюдений за природой и сельским хозяйством.

В Германии ноябрьское полнолуние часто называют "туманной луной" - это отсылка к типичной осенней погоде с густой дымкой ранним утром. Подобные названия уже использовались в прошлом для ориентации во времени, задолго до широкого распространения календарей.

Термин "бобровая луна", напротив, пришел из Северной Америки. По данным астрономического сервиса Starwalk, он восходит к коренным народам и ранним поселенцам. В ноябре бобры особенно активны: они строят плотины, обустраивают норы и делают запасы на зиму. Охотники традиционно ставят бобровые ловушки в это время года, чтобы добыть шкурки.

В "Альманахе фермера", традиционном календаре США, "бобровая" Луна также описывается как символ перехода к зимним месяцам, когда природа приходит в состояние покоя.

Помимо "бобровой луны" и "туманной луны", ноябрьское полнолуние также известно в старых традициях как "морозная луна", "ветряная луна", "снежная луна" или "траурная луна". Последний термин относится ко времени поминовения усопших, которое во многих местах отмечается в ноябре.

Астролог Фи Вебер объяснил в интервью RTL, что эти названия навеяны "типичными действиями" в соответствующие сезоны - например, "урожайная" Луна в сентябре или "клубничная" Луна в июне. Таким образом, названия отражают тесную связь с природой и циклами года.

В 2025 году "Бобровое" суперлуние произойдет 5 ноября в 16:19 по московскому времени. Однако для невооруженного глаза Луна будет казаться полной всю ночь, и даже за день до и после точной даты.

Наблюдать явление можно невооруженным глазом в ясную ночь. Рекомендуется использовать бинокль или телескоп, это позволит лучше рассмотреть отдельные области на обращенной к Земле стороне Луны.

Помимо суперлуния, в ноябре можно наблюдать ряд метеорных потоков. В ночь с 4 на 5 ноября ожидается максимальная активность Южных Таурид, а Северных - 12 ноября. Во время пика активности удаётся заметить не более пяти метеоров в час. Особенность Северных Таурид — наличие ярких болидов. 17-18 ноября ожидается пик активности Леонид.