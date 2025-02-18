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Хорошо или ничего: airBaltic пошёл войной на критикующие их СМИ — заведено два уголовных дела

Редакция PRESS 18 февраля, 2025 11:46

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LETA

Бывший топ-менеджер Latvijas dzelzceļš Айварс Стракшас на pietiek.com сообщает об удивительной новости -  оказалось, что Дирекция по борьбе с экономическими преступлениями Главного управления криминальной полиции Госполиции расследует возможные преступления, в которых наиболее вероятной жертвой является airBaltic. И речь вероятнее всего об уголовном деле против СМИ, которые опубликовали о национальном авиаперевозчике и его руководстве слишком много информации. 

"Как стало известно, неназванные должностные лица airBaltic подали в полицию заявление о преступлении. В airBaltic не так много чиновников. Только правление и наблюдательный совет, так что, вероятно, кто-то из правления или уже уволенного наблюдательного совета. У недавно избранного временного наблюдательного совета (11.02.2025), очевидно, пока нет таких оснований, да и для возбуждения уголовного дела все же нужно время. 

Возбуждено уголовное дело по факту возможного совершения уголовного преступления, предусмотренного частью второй статьи 157 и частью первой статьи 193.2 Уголовного закона. А именно, за клевету в средствах массовой информации и за незаконное использование инсайдерской информации на финансовых рынках, рекомендацию другого лица или подстрекательство другого лица к незаконному использованию инсайдерской информации на финансовых рынках, а равно за манипулирование финансовыми рынками, если это повлекло тяжкие последствия.

Что мы тут имеем? Потеря полумиллиарда денег налогоплательщиков (уменьшение акционерного капитала компании в результате убытков) не является преступлением, а вот предание этих убытков огласке, их обсуждение и постановка вопросов о них — это уже преступление.

Что там Вэнс говорил о демократии и свободе слова в Европе в своей речи в Мюнхене?

Я не знаю, чего хотят добиться должностные лица airBaltic такими действиями, но, скорее всего, они добьются противоположного результата. Об airBaltic будут говорить в публичном пространстве еще больше и хуже, чем прежде.

Хотя в операционной деятельности компании нет особых претензий, работа правления и предыдущего совета airBaltic вызвала ряд вопросов, на которые не было получено ответов. А если чиновники не могут объяснить свои странные решения, то люди склонны искать ответы самостоятельно. Иногда делитесь своими подозрениями с другими.

На этот раз руководству airBaltic было бы более полезно поискать решение своих проблем, связанных с ошибками в коммуникации с общественностью. Может быть, лучше сказать правду как она есть, чем высокомерно нести очевидную чушь о возврате денег. Все, от министра до Гауса, клялись, что государственная помощь больше не понадобится, но через некоторое время председатель совета г-н Васкс объявил в социальных сетях о необходимости государственной помощи. И это лишь один пример из многих. Так чему же тут удивляться?

С другой стороны, если возбуждение уголовного дела является способом заставить замолчать критиков руководства airBaltic перед IPO, то это глупо и даже более пагубно. Заставить их замолчать не получится, это лишь создаст еще более неприятные дискуссии.

Кстати, неаудированный годовой отчет должен быть опубликован до конца месяца. А потом посмотрим, как пойдут дела в последнем квартале и сколько денег останется.

P.S. Недавно назначенный временный совет заработал один жетон. Новости LETA: «Правление латвийской национальной авиакомпании airBaltic добровольно согласилось временно отказаться от части фиксированных зарплат, сократив их на 40%, до тех пор, пока первичное публичное предложение (IPO) акций не будет успешно реализовано».

Конечно, добровольно! Мы верим! До этого министр транспорта заявил, что новому совету придется увеличить зарплату Гаусса на 2,9%", - написал Стракшас.

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