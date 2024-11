Хаос в аэропорту Барселоны: затоплены терминал и взлетно-посадочная полоса (ВИДЕО)

Проливные дожди в Испании продолжаются, из Валенсии ливни переместились на северо-восток страны, в Барселону.

В социальных сетях появились видеоролики, на которых видно, как вода заливает терминал в аэропорту Барселоны Эль-Прат.

Сильный дождь начался в аэропорту утром в понедельник, и к середине дня было отменено 70 рейсов, 17 были перенаправлены в другие аэропорты.

Национальное метеорологическое агентство Испании AEMET выпустило красное предупреждение для Барселоны, заявив о "чрезвычайной опасности из-за проливного дождя".

Власти рекомендовали "воздержаться от поездок, если в них нет крайней необходимости".

Барселона стала еще одним регионом Испании, пострадавшим от экстремальных погодных условий. В Валенсии, где число погибших превысило 200 человек, продолжаются восстановительные и очистительные работы.

Access to the Terminal 2 of Barcelona Airport... pic.twitter.com/1U9VpWJwiG