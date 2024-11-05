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Хаос в аэропорту Барселоны: затоплены терминал и взлетно-посадочная полоса (ВИДЕО)

Euronews 5 ноября, 2024 16:31

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"Не путешествуйте без крайней необходимости": власти объявили красное предупреждение в связи с проливными дождями в Барселоне.

Проливные дожди в Испании продолжаются, из Валенсии ливни переместились на северо-восток страны, в Барселону.

В социальных сетях появились видеоролики, на которых видно, как вода заливает терминал в аэропорту Барселоны Эль-Прат.

Сильный дождь начался в аэропорту утром в понедельник, и к середине дня было отменено 70 рейсов, 17 были перенаправлены в другие аэропорты.

Барселона под красным предупреждением

Национальное метеорологическое агентство Испании AEMET выпустило красное предупреждение для Барселоны, заявив о "чрезвычайной опасности из-за проливного дождя".

Власти рекомендовали "воздержаться от поездок, если в них нет крайней необходимости".

Барселона стала еще одним регионом Испании, пострадавшим от экстремальных погодных условий. В Валенсии, где число погибших превысило 200 человек, продолжаются восстановительные и очистительные работы.

Оператор аэропорта Барселоны Aena заявил, что в аэропорту создан "кризисный комитет" для борьбы с последствиями сильного дождя.

На опубликованных роликах было видно, как вода проникает через потолок в терминал аэропорта, а также заливает одну из ВПП.

На сайте аэропорта большинство ближайших рейсов отменены или задержаны как минимум на час. По данным аэропорта, на данный момент отменено 70 рейсов.

Прибытие также задерживается или отменяется, такая ситуация сохранится до вечера.

Даже если ваш рейс не отменен, вы можете столкнуться с трудностями при подъезде к аэропорту: сообщается, что дороги, ведущие к аэропорту, затоплены, а работа общественного транспорта нарушена.

Всем пассажирам рекомендуется уточнить у своей авиакомпании статус своего рейса.

Vueling, авиакомпания, выполняющая наибольшее количество рейсов в Эль-Прат, заявила, что открыла дополнительные стойки регистрации для пострадавших пассажиров.

 

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