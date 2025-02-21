Грядки на подоконнике: как вырастить дома зелень и помидоры

Расскажу на примере собственного сына. Как-то он привез семена комнатных томатов из ближнего зарубежья – сорт «черри». В середине марта прошлого года посадил. Недели через три ростки, как и полагается, пересадил в отдельные горшочки – 2- и 3-литровые. В мае поставил их на открытый балкон. Земля, в которой растут помидоры, обычная для комнатных растений. Плюс добавил торф и биогумус. Поливал дважды в неделю.

Плоды созрели в июле, снимать их можно было до сентября. С куста – до 20 томатов! В начале осени листочки опали, а потом вновь появились завязи и плоды. В октябре сын занес горшочки с открытого балкона в комнату - на подоконник, а в ноябре снова можно было снимать готовые помидоры. Стояли они у нас и на новогоднем столе. Все это означает, что данный сорт может плодоносить несколько раз...

На профессиональных садоводческих порталах пишут, что комнатные помидоры не требуют особых условий, кардинально отличных от условий выращивания в открытом грунте. Тем не менее есть свои особенности.

Помидор любит свет, поэтому лучше всего размещать рассаду на южной стороне. Световой день растения должен составлять 13-16 часов, поэтому, если южной стороны в квартире не имеется, стоит прибегнуть к искусственному освещению энергосберегающими лампами или другими лампами дневного света. Лампу нужно разместить на расстоянии 25-30 см от рассады.

Сыну не пришлось устанавливать такие лампы. Балкон, как и подоконник, у него на южной стороне.

Профессиональные сайты советуют добавлять в почву немного марганцовки – для обеззараживания. Сын марганцовку не добавлял, а для полива часто использовал воду из аквариума для рыбок, когда менял ее. Это было своего рода органическое удобрение...

Вкусный «спридитис»

А какие еще сорта томатов, помимо «черри», можно выращивать на подоконнике? Мы обратились к своему постоянному эксперту по вопросам сада и огорода - Элге БРАЖУНЕ.

- Самый известный в Латвии комнатный сорт томатов – «спридитис», - рассказывает она. – Это низкорослые кусты высотой от 40 до 50 сантиметров, плоды – 25-30 граммов, красные и желтые. Тот, кто хочет получить урожай с подоконника поздней весной, сеет семена в первых числах января – по овощному календарю. А первый урожай можно снять в начале мая…

Среди знакомых собеседницы есть семьи, где комнатными помидорами занимаются дети. Сын ее родственницы собрал рекордный урожай «спридитиса» с одного куста – 70 плодов! Конечно, маленьких, но разве дело в размерах? Нередко именно небольшие помидоры особо вкусные.

Кстати, специалист по помидорам советует в эту пору – зимой - покупать у частников именно небольшие помидоры – до 100 граммов.

- У тех, у кого отапливаемые теплицы, помидоры еще в декабре дозревают. Хотя не каждый год такое возможно – все зависит от погоды. Кто-то срывает помидоры недозрелыми, и они доходят в комнате. И там, и там вкус зависит от сорта. И сужу по опыту: маленькие сейчас вкуснее….

У вашего автора на застекленной лоджии последний помидор – желтый – дошел в конце декабря и тоже оказался на новогоднем столе. А первые готовые томаты появились у нас на лоджии поздно – в октябре...

Острый перец – круглый год

Но не одними томатами потчуют себя и своих близких «комнатные овощеводы». Острый перец – тоже из тех культур, которые неплохо себя чувствуют в комнате.

- Есть зимние сорта острого перца, которые дают урожай три года, - продолжает г-жа Бражуне. - Сеют их в январе-феврале, первый урожай снимают в августе. Растение все время в горшке, и осенью его заносят в комнату. До середины февраля отдыхает, а в апреле-мае уже можно снимать перец. Плоды будут весь сезон – последние дозревают в комнате в декабре. Однако, чтобы острый перец плодоносил три года, его нужно регулярно подкармливать – есть специальная подкормка для овощных культур...

Лучшая земля для комнатных растений

Земля, в которой можно выращивать комнатные растения, - особая тема. Доводилось читать, что земля с огорода для этого не годится: слишком много бактерий. Поэтому нужно покупать специальную землю в магазинах.

- Это ерунда, - уверяет опытный садовод. – Компост с огорода отлично подойдет и для комнатных растений в горшочках. Только компост нужно перемешать с нейтрализованным торфом – примерно треть последнего. Перемешайте, увлажните - и можно высаживать любое растение. В чистом компосте земля слишком богата, растения могут не все воспринять и заболеют…

Известный овощевод честно признается, что ей самой не все, что хотела, удавалось вырастить поздней осенью и зимой на подоконнике.

- Муж очень любит укроп. Но как мы ни пытались - не получалось. У моих коллег по клубу – тоже. Возможно, у кого-то из читателей вашей газеты другой опыт…

Первые огурчики с подоконника

А вот с комнатными огурчиками у собеседницы положительный опыт. Первый урожай снимает в марте. Собственных огурчиков с подоконника!

- Есть для этого специальные сорта – самоопыляющиеся и ранние. Мы покупаем «мирабеллу». Хорош и «адам». Сеем в начале февраля. Дни уже длиннее, солнца – больше. А в середине марта огурчики можно снимать...

Несколько интересных советов дает и коллега г-жи Бражуне по клубу садоводов-энтузиастов Сармите ЖАРЧИНСКА из-под Стопини. На подоконнике она выращивает и зелень, и лекарственные растения. Рядом с горшками всегда ставит стакан с водой – чтобы была дополнительная влага.

- Из-за плотных стеклопакетов и жарящих батарей растениям в комнате зимой часто не достает влаги, - объясняет она...

Чем полезна фольга

По словам г-жи Жарчинской, когда семена посеяли в горшочек, его не обязательно тут же ставить на подоконник - можно и в более темное место. Важно только, чтобы было тепло. А вот после того, как появились ростки, нужно ставить горшок на подоконник - на солнечную сторону. Причем рядом, со стороны комнаты, садовод советует ставить фольгу: «Чтобы солнце в ней отражалось и было еще теплей».

- Между прочим, если в комнате холодно, то фольгу можно ставить и за батареей – чтобы тепло не выходило на улицу, - дает общий совет г-жа Жарчинска. – Не случайно, когда строят баню, на потолок и стены предварительно ставят фольгу, а уже потом - доски. Чтобы тепло не уходило…

Самая популярная комнатная зелень зимой - конечно, зеленый лук. У собеседницы – уже второй урожай.

Она советует луковицы ставить не в воду, а выращивать в земле. Скажем, в пластиковой таре.

- Луковица только наполовину в земле. Растут они очень плотно – одна к другой. Это лучше для роста и вкуса…

Зимой огородники дома продолжают выращивать и петрушку, которую выкапывают с грядки и пересаживают в горшок. Только горшок стоит держать в комнате в более прохладном месте.

А зеленый салат, по словам эксперта, вначале сеют в небольшие горшочки, а когда появляются ростки - рассаживают в большие. Салату нужен простор, и чем его больше - тем крупнее будут листья...

Что можно зимой вырастить в квартире

* Растения, выкопанные осенью из огорода и пересаженные в горшки: базилик, петрушка, острый перец, ремонтантная земляника.

* Корнеплоды для выгонки зелени: морковь, свекла, редька, корневой сельдерей, корневая петрушка.

* Лук для выгонки зеленого пера.

* Микрозелень — молодые ростки, которые употребляют в пищу через несколько дней после проклевывания семян: горчица, любые виды капусты, свекла.

* Зелень из семян: укроп, кинза, кресс-салат, рукола, листовой салат.

* Овощи из семян: огурцы, томаты...

Илья ДИМЕНШТЕЙН