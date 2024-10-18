Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 18. Октября Завтра: Erlends, Rolanda, Rolands, Ronalds

Грузовикам запретят проезд по улице Пернавас в Риге

Редакция PRESS 18 октября, 2024 12:13

Новости Латвии 0 комментариев

С 1 ноября по улице Пернавас в Риге будет запрещено транзитное движение грузовых автомобилей, сообщили агентству ЛЕТА в департаменте коммуникации Рижской думы.

В связи с этим с ноября будут внесены существенные изменения в организацию дорожного движения в микрорайонах Гризинькалнс, Браса и Скансте, запрещающие транзитное движение грузовых транспортных средств по этим микрорайонам.

Установку необходимых дорожных знаков планируется начать 28 октября и завершить к 1 ноября.

В течение первой недели Рижская муниципальная полиция будет предупреждать нарушителей, после чего их начнут штрафовать.

С 1 ноября движение грузовых транспортных средств будет запрещено на участке улицы Августа Деглава от улицы Пернавас до улицы Браслас, включая Деглавский мост, на участке улицы Пернавас от улицы Деглава до улицы Бривибас, на мосту Земитана, на участке улицы Сенчу от улицы Бривибас до улицы Миера, на участке улицы Зирню от улицы Миера до улицы Сканстес, на участке улицы Валдемара от улицы Зирню до улицы Сканстес.

В начале года от грузового транспорта уже был освобожден центр города, включая Каменный мост, улицу Краста, набережную Радзиньша, набережную 11 ноября и улицу Экспорта.

Теперь на правом берегу Даугавы к ним добавятся районы Браса, Гризинькалнс и Скансте, заявил мэр Риги Вилнис Кирсис.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В Адажи установили «скульптуру» танка за 183 тысячи евро: Спрудс поручил разобраться

Важно 13:10

Важно 0 комментариев

В Адажи появилась скульптурная композиция в форме гусеничного бронетранспортёра на постаменте. По некоторым данным стоимость этого арт-объекта составила 183 тысячи евро. Предсказуемо,  соцсети взорвались о такой цифры, пущенной не на оборону, а на "макслу".

В Адажи появилась скульптурная композиция в форме гусеничного бронетранспортёра на постаменте. По некоторым данным стоимость этого арт-объекта составила 183 тысячи евро. Предсказуемо,  соцсети взорвались о такой цифры, пущенной не на оборону, а на "макслу".

Читать
Загрузка

Теперь — и на крыше: на автомобилях разрешили дополнительный дальний свет

Важно 13:00

Важно 0 комментариев

Изменения в регламенте техосмотра — с этого года автоводители могут легально устанавливать на свои машины дополнительный свет. С этими лампами также можно будет пройти техосмотр. Однако есть ряд условий, которые необходимо соблюсти, сообщает LSM+ в новостном выпуске. 

Изменения в регламенте техосмотра — с этого года автоводители могут легально устанавливать на свои машины дополнительный свет. С этими лампами также можно будет пройти техосмотр. Однако есть ряд условий, которые необходимо соблюсти, сообщает LSM+ в новостном выпуске. 

Читать

Подробности аварии на Лиепайском шоссе: резкое торможение не спасло

Выбор редакции 13:00

Выбор редакции 0 комментариев

Сегодня утром Лиепайское шоссе в районе поселка Аннас было освещено огнями аварийных служб, так как два автомобиля попали в серьезное столкновение. Движение на участке, где произошла трагическая авария, было полностью перекрыто, и людям приходилось пользоваться объездными путями, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Сегодня утром Лиепайское шоссе в районе поселка Аннас было освещено огнями аварийных служб, так как два автомобиля попали в серьезное столкновение. Движение на участке, где произошла трагическая авария, было полностью перекрыто, и людям приходилось пользоваться объездными путями, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Читать

Продавали неразрешенные добавки: PTAC заблокировал работу торговавшего БАДами интернет-магазина

Важно 12:50

Важно 0 комментариев

Центр защиты прав потребителей (PTAC) ограничил доступ к сайту «sportnet.lv» компании «S-line», которая продает в Латвии несанкционированные пищевые добавки, сообщили агентству LETA представители PTAC.

Центр защиты прав потребителей (PTAC) ограничил доступ к сайту «sportnet.lv» компании «S-line», которая продает в Латвии несанкционированные пищевые добавки, сообщили агентству LETA представители PTAC.

Читать

Более долгий учебный год — за и против

Новости Латвии 12:45

Новости Латвии 0 комментариев

Родители рекомендуют сократить летние школьные каникулы на полтора месяца, а осенние, зимние и весенние каникулы продлить на неделю. На платформе "Mana balss" они указывают на проблему присмотра за детьми летом и слишком большие перерывы в обучении.

Родители рекомендуют сократить летние школьные каникулы на полтора месяца, а осенние, зимние и весенние каникулы продлить на неделю. На платформе "Mana balss" они указывают на проблему присмотра за детьми летом и слишком большие перерывы в обучении.

Читать

Минблаг несколько лет запрашивал из бюджета необоснованно большие средства: ревизия Госконтроля

Важно 12:26

Важно 0 комментариев

Министерство благосостояния при планировании бюджета на протяжении нескольких лет запрашивало необоснованно большие средства на выплату пособий по гарантированному минимальному дохода (ГМД), пришел к выводу Госконтроль в ходе ревизии.

Министерство благосостояния при планировании бюджета на протяжении нескольких лет запрашивало необоснованно большие средства на выплату пособий по гарантированному минимальному дохода (ГМД), пришел к выводу Госконтроль в ходе ревизии.

Читать