Грузовик с серной кислотой перевернулся в Эстонии

Об этом BNS сообщила пресс-служба Спасательного департамента. Ведомство напомнило, что ДТП произошло в 11.08 в пятницу на втором километре дороги Сиймусти — Хяръятнурме, где грузовик с химикатами съехал в кювет и перевернулся набок. По первоначальной информации, грузовик был оснащен прицепом, но позже выяснилось, что это был фургон без прицепа.

Из поврежденной цистерны грузовика вытекло около тонны серной кислоты, из других цистерн вытекло масло.

В 12.44 грузовик удалось поставить на колеса. Спасатели сформировали земляные валы, чтобы не допустить распространения вредных веществ. На место происшествия из Таллинна прибыли специалисты из Специальной химической службы Спасательного департамента. Загрязненный участок был покрыт негашеной известью, чтобы нейтрализовать кислоту.

Владельцу грузовика, вызвавшего загрязнение, предстоит очистить машину, убрать ее и организовать вывоз загрязненной почвы. Делом занимается Департамент по охране окружающей среды. Причины аварии расследует полиция.

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