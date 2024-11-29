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Грузовик с серной кислотой перевернулся в Эстонии

© LETA 29 ноября, 2024 17:09

Мир 0 комментариев

Грузовик с химикатами, в пятницу утром съехавший в кювет в Йыгеваском уезде, удалось вытащить на дорогу и нейтрализовать загрязнение окружающей среды серной кислотой.

Об этом BNS сообщила пресс-служба Спасательного департамента.  Ведомство напомнило, что ДТП произошло в 11.08 в пятницу на втором километре дороги Сиймусти — Хяръятнурме, где грузовик с химикатами съехал в кювет и перевернулся набок. По первоначальной информации, грузовик был оснащен прицепом, но позже выяснилось, что это был фургон без прицепа.

Из поврежденной цистерны грузовика вытекло около тонны серной кислоты, из других цистерн вытекло масло.

В 12.44 грузовик удалось поставить на колеса. Спасатели сформировали земляные валы, чтобы не допустить распространения вредных веществ. На место происшествия из Таллинна прибыли специалисты из Специальной химической службы Спасательного департамента. Загрязненный участок был покрыт негашеной известью, чтобы нейтрализовать кислоту. 

Владельцу грузовика, вызвавшего загрязнение, предстоит очистить машину, убрать ее и организовать вывоз загрязненной почвы. Делом занимается Департамент по охране окружающей среды. Причины аварии расследует полиция.

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