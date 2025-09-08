Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 12. Сентября Завтра: Erna, Eva, Evita
Доступность

Грибы – полезное дополнение к нашему меню: но готовьте их правильно

Редакция PRESS 8 сентября, 2025 15:54

Азбука здоровья 0 комментариев

Для многих латвийцев сбор грибов – это очень популярный способ провести свободное время, а также прекрасная возможность включить натуральный и богатый питательными веществами продукт в свое меню. Однако следует помнить, что, несмотря на положительные свойства лесных грибов, в то же время они считаются довольно тяжёлой пищей и подходят далеко не всем.

Сертифицированный специалист по питанию оздоровительного центра Vivendi, специалист по методу когнитивно-поведенческой терапии расстройств пищевого поведения (КПТ РПП) доктор Лайла Силиня рассказывает о пищевой ценности грибов, а сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Лайла Залите объясняет, что делать, если грибы вызвали расстройство желудка.

Низкокалорийные, но ценные питательные вещества

С биологической точки зрения грибы не являются ни овощами, ни фруктами, а образуют отдельное царство. Благодаря своим уникальным свойствам съедобные грибы могут принести значительную пользу для здоровья.

"Если соблюдать так называемый принцип тарелки, где половина блюда состоит из овощей или фруктов, четверть – из злаков или картофеля и четверть – из содержащих белки продуктов, то в этом случае грибы можно считать овощами", – объясняет Лайла Силиня.

Специалист подчеркивает, что лесные грибы – это очень диетический продукт: в 100 граммах содержится всего около 25–30 калорий. Большую часть состава грибов образует вода (до 95%). Грибы практически не содержат жира, но являются ценным источником клетчатки, а также содержат немного белка (2–3 грамма). Благодаря такому сочетанию грибы является отличным продуктом для тех, кто стремится к здоровому питанию, поскольку они наполняют и тарелку, и желудок, при этом содержат небольшое количество калорий.

Поддержка пищеварения

Хотя грибы не так богаты витаминами, как овощи, в них в небольшом количестве содержатся витамины группы B, а также витамины C, D и K. Особую ценность имеет витамин D, который редко встречается в продуктах растительного происхождения, поэтому грибы для веганов является одним из немногих способов получения витамина D из пищи. В свою очередь, лисичкам их жёлтый цвет придают пигменты - каротиноиды, которые в организме преобразуются в витамин A. Грибы также содержат различные минералы, такие как кальций, магний, железо, калий, фосфор, селен, цинк и йод, и каждое из этих веществ важно для нормального функционирования организма.

Нерастворимая клетчатка в грибах имеет особую ценность для пищеварительной системы. Она помогает поддерживать нормальную работу кишечника, предотвращает запоры, способствует формированию полезной микрофлоры кишечника и выведению свободных радикалов. Также они уменьшают воспалительные процессы в организме и укрепляют иммунитет. В свою очередь, бета-глюкансодержащие волокна играют важную роль в поддержании баланса холестерина и липидов. Грибы также содержат антиоксидант теанин, важный для поддержания когнитивных функций.  

Могут вызывать нарушения пищеварения  

Некоторые люди могут иметь трудности с перевариванием грибов. Как объясняет специалист по питанию, это в основном обуславливают два фактора: пищеварительная система человека не способна перерабатывать содержащуюся в грибах хитиновую клетчатку, тогда как у других отсутствует фермент трегалаза, необходимый для расщепления содержащегося в грибах специфического сахара – трегалозы.

"В таком случае даже после употребления съедобных грибов могут возникать диарея и вздутие живота, которые могут напоминать отравление, но на самом деле указывают на неспособность их переваривать. В отличие от ядовитых грибов, обычно они не являются опасными для жизни, но временно значительно ухудшают самочувствие", – говорит Лайла Силиня.

Даже у людей без таких проблем переваривание грибов занимает относительно много времени – до пяти часов, – поэтому специалист по питанию рекомендует тщательно их пережевывать.

Способ приготовления грибов также может вызывать проблемы с пищеварением, например, жарка на сливочном масле или приготовление со сметаной. Это делает пищу калорийной и затрудняет её переваривание.  

Безопасность – важнейшая составляющая здоровья

Лайла Силиня напоминает, что в лесу следует собирать только те грибы, в безвредности которых вы абсолютно уверены. Поскольку грибы легко накапливают тяжёлые металлы и токсины, их не следует собирать на обочинах дорог или в местах промышленного загрязнения.

Также важно чистить и готовить собранные грибы без излишних задержек, поскольку они содержат много воды и белка, что приводит к быстрой порче грибов, потере вкуса и пищевой ценности, а также способствует развитию микроорганизмов. Грибы также не следует употреблять в сыром виде, исключение составляют, например, культивируемые шампиньоны, вешенки, шиитаке и другие грибы, выращиваемые в стерильных условиях.

Советы по здоровому приготовлению грибов

При отсутствии особых проблем с пищеварением, правильно приготовленные грибы будут не только вкусным, но и ценным компонентом блюда. Чтобы грибы стали полезным дополнением к вашему рациону, специалист по питанию рекомендует несколько советов по их приготовлению.

Не готовьте в жирных соусах. Грибы можно обжаривать на сливочном или растительном масле, но для приготовления соуса лучше использовать кофейные сливки, молоко или греческий йогурт, а не сметану.

Сочетайте с овощами. Грибы хорошо сочетаются с различными овощами, такими как цуккини, морковь, лук или баклажаны – такие блюда становятся более лёгким и богатым различными питательными веществами. Они также будут вкусными, если их приготовить на гриле вместе с овощами.

Используйте сушеные грибы как приправу. Измельченные сушеные грибы можно добавлять в соусы или супы, придавая им более насыщенный вкус без излишков жира.

Ешьте небольшими порциями. Во избежание расстройств пищеварения грибы не следует употреблять в больших количествах за один раз – лучше есть небольшими порциями, но чаще.

Не переусердствуйте с солью. Поскольку в грибах содержится мало натрия, чтобы подчеркнуть их вкус и аромат, мы часто добавляем в них относительно много соли, но не стоит перебарщивать, ведь и так ежедневно потребляем слишком много соли.
Те, чья пищеварительная система не переносит грибы, но кто все же хочет наслаждаться их специфическим вкусом, могут употреблять в пищу продукты с похожими вкусовыми нюансами. Вкус и текстуру грибов в блюдах создают, например, баклажаны, запеченные или тушеные, а также тофу или морские водоросли.

Если грибы вызвали проблемы с пищеварением            

Если употребление грибов в пищу вызвало проблемы с пищеварением, фармацевт аптечной сети Apotheka Лайла Залите рекомендует пить много воды и использовать средства, восстанавливающие солевой баланс организма. В свою очередь, избыточное газообразование помогут снизить препараты, содержащие симетикон.

"В последующие дни следует избегать трудноперевариваемой пищи – жареных и острых блюд, а также молочных продуктов. Состояние также могут облегчить различные пищеварительные ферменты. В случае выраженного дискомфорта — спазмы желудка, диарея, рвота не проходят в течение одного-двух дней, и, если точно неизвестно, какие именно грибы употреблялись в пищу, – обязательно следует обратиться за медицинской помощью", – рекомендует Лайла Залите.

Если грибы нельзя употреблять в пищу, но всё же есть желание получать содержащиеся в них минералы, их можно заменить пищевыми добавками, содержащими аналогичные грибам питательные вещества, например, бета-глюканы и другие грибные экстракты, продающиеся в аптеках и получаемые из дрожжей. В свою очередь, эрготионеин, мощный антиоксидант, содержащийся в грибах, можно получать либо в виде пищевых добавок, либо из брокколи и бразильских орехов.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 23:50 12.09.2025
НАТО запускает операцию «Восточный дозор» после инцидента в Польше
Bitnews.lv 2 часа назад
Пациентка показала шокирующие фото операционной в Риге
Bitnews.lv 7 часов назад
Суббота в Латвии: солнце сквозь дождевые облака
Bitnews.lv 7 часов назад
Латвия: найдем российских бизнесменов — можем наказать
Sfera.lv 7 часов назад
Погода: возможны грозы
Sfera.lv 8 часов назад
Латвия: Айнар Шлесерс и паром — история, в которой слова политика так явно расходятся с делами
Sfera.lv 8 часов назад
Айнар Шлесерс и паром: история, в которой слова политика так явно расходятся с делами
Bitnews.lv 9 часов назад
Рига: требуются коты-крысоловы
Sfera.lv 9 часов назад

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать