Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 22. Апреля Завтра: Armanda, Armands
Доступность

Готовятся российско-белорусские военные учения «Запад»: чем ответит НАТО?

© LETA 9 апреля, 2025 13:25

Новости Латвии 0 комментариев

Поскольку Кремль увеличивает численность войск на восточной границе НАТО во время совместных российско-белорусских военных учений «Запад», которые пройдут этой осенью, Альянсу также следует увеличить численность своих сил в регионе, говорит литовский министр иностранных дел Кястутис Будрис.

«Нам придется наблюдать за всем этим и реагировать. Реагировать — это значит не только привлекать внимание других, но и реагировать на увеличение численности войск в регионе. НАТО должно сделать то же самое по зеркальному принципу, наш месседж повторялся много раз: чтобы Россия не создала себе благоприятных условий и обстоятельств для каких-то оппортунистических действий», — заявил глава литовской дипломатии в эфире радио LRT в среду.

По словам Будриса, Альянс будет контролировать численность российских войск, направляемых для участия в учениях на территорию Беларуси, а также действия, предпринимаемые до и во время учений.

«Исходя из этого, мы сможем сделать выводы о том, к чему готовится Россия — повысить ли оперативную совместимость с Беларусью, как это делалось ранее, или отработать определенные уроки, полученные в Украине, с другими силами, посмотреть, как это направить на НАТО, послать ли нам мощный сигнал или же подготовиться к другим возможным сценариям», — сказал министр.

По его словам, Литва и другие страны региона «привлекли внимание союзников» в связи с предстоящими осенью учениями. Будрис также отметил, что Вильнюс и другие столицы стран Балтии готовы немедленно отреагировать на возможные провокации, непреднамеренные инциденты или иные действия.

«Литва и другие страны Балтии, безусловно, быстро отреагируют на любые подобные ситуации, мы, безусловно, не будем тратить несколько недель на создание рабочей группы, оценку и написание каких-либо выводов и рекомендаций. Мы будем действовать незамедлительно, и мы к этому готовы», — сказал Будрис.

Как писало агентство BNS, Вооруженные силы Литвы не видят дополнительных военных угроз для Литвы во время учений «Запад» в этом году. По словам военных, главной угрозой будет возросший риск непреднамеренных инцидентов.

Между тем в конце февраля президент Гитанас Науседа сказал, что учения «Запад» не должны вызывать дополнительных опасений, поскольку Литва и ее союзники также проводят учения и готовятся к потенциальным угрозам.

Военные, представившие обзор враждебной информационной среды, заявили, что в этом году совместные российско-белорусские учения могут ознаменоваться активизацией дезинформации.

Учения запланированы на сентябрь, они проводятся каждые два года с 2009 года.

Официальными целями учений являются отработка совместных оборонительных и наступательных действий, улучшение взаимодействия между вооруженными силами и проверка готовности военных к различным сценариям безопасности.

И все же подобные учения всегда вызывают обеспокоенность у официальных лиц стран, граничащих с Россией и Беларусью, из-за риска непреднамеренных инцидентов.

В 2023 году эти учения не проводились.

Британская разведка в качестве вероятной причины отмены учений назвала нехватку войск и техники у российских военных, а также нежелание российского руководства подвергаться критике за рутинные показательные маневры на фоне продолжающейся войны в Украине.

В 2021 году в учениях приняли участие военнослужащие из России и ее союзника Беларуси, а также военнослужащие из ряда других стран. Они стали одними из крупнейших за последние годы. Тогда было объявлено, что активная фаза учений «Запад-2021» проходит на девяти полигонах в России и пяти полигонах в Беларуси.

В 2022 году Беларусь и Россия провели масштабные совместные военные учения «Союзная решимость». Они начались за две недели до вторжения России в Украину.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 40 реакций
Комментарии (0) 40 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Мы больше не потерпим!» Жители Латвии восстали против строительства ветропарков

Важно 20:50

Важно 0 комментариев

Жители Цесисского края выступают против планируемого строительства ветропарков в четырёх волостях. Они убеждены, что присутствие генераторов не только испортит ландшафт, но и нанесёт ущерб природе и приведёт к финансовым потерям для государства, сообщает «360 Ziņas».

Жители Цесисского края выступают против планируемого строительства ветропарков в четырёх волостях. Они убеждены, что присутствие генераторов не только испортит ландшафт, но и нанесёт ущерб природе и приведёт к финансовым потерям для государства, сообщает «360 Ziņas».

Читать
Загрузка

Прорусская, разношерстная и нынешняя: какие коалиции возможны после выборов в Рижскую думу

Новости Латвии 20:46

Новости Латвии 0 комментариев

"На прошлой неделе были опубликованы рейтинги партий в Риге, составленные SKDS. Некоторые комментаторы уже выразили сомнения в их точности. В опросе приняли участие лишь 555 респондентов, среди которых почти треть не знала, за кого будет голосовать", - пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

"На прошлой неделе были опубликованы рейтинги партий в Риге, составленные SKDS. Некоторые комментаторы уже выразили сомнения в их точности. В опросе приняли участие лишь 555 респондентов, среди которых почти треть не знала, за кого будет голосовать", - пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

Читать

Завтра США предложат Украине и Европе признать Крым российским: The Washington Post

Важно 20:40

Важно 0 комментариев

В среду в Лондоне украинские и европейские официальные лица столкнутся с быстро развивающимся предложением США, согласно которому в рамках мирного соглашения предполагается признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта, сообщают несколько источников, знакомых с внутренними обсуждениями, сообщает The Washington Post.

В среду в Лондоне украинские и европейские официальные лица столкнутся с быстро развивающимся предложением США, согласно которому в рамках мирного соглашения предполагается признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта, сообщают несколько источников, знакомых с внутренними обсуждениями, сообщает The Washington Post.

Читать

«Какого черта я снова буду платить, если нам говорят, что airBaltic процветает?» Крик души налогоплательщика

Латышские СМИ 20:34

Латышские СМИ 0 комментариев

Проблемы AirBaltic ни для кого не секрет, и теперь, когда в СМИ снова появилась информация о том, что может потребоваться помощь государства или налогоплательщиков, граждане обеспокоены и, откровенно говоря, рассержены. Один смелый человек также выразил свои чувства, позвонив в программу «На линии» на канале TV24.

Проблемы AirBaltic ни для кого не секрет, и теперь, когда в СМИ снова появилась информация о том, что может потребоваться помощь государства или налогоплательщиков, граждане обеспокоены и, откровенно говоря, рассержены. Один смелый человек также выразил свои чувства, позвонив в программу «На линии» на канале TV24.

Читать

«Что он там, детский сад собирается открывать?» У соседа Кариньша возникли нехорошие подозрения

Важно 20:18

Важно 0 комментариев

В программу Bez Tabu обратился житель Рои, выразив обеспокоенность тем, что рядом с недвижимостью бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша установлены искусственные дорожные неровности (так называемые «лежачие полицейские»), которые, по его мнению, нецелесообразны и, возможно, были возведены благодаря служебному положению экс-премьера.

В программу Bez Tabu обратился житель Рои, выразив обеспокоенность тем, что рядом с недвижимостью бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша установлены искусственные дорожные неровности (так называемые «лежачие полицейские»), которые, по его мнению, нецелесообразны и, возможно, были возведены благодаря служебному положению экс-премьера.

Читать

Киберпанк по-латвийски: ученые предлагают изготавливать импланты для костей из дерева

Наука и технологии 20:15

Наука и технологии 0 комментариев

Возможно, в будущем импланты для укрепления костей человека будут изготавливать не из металла, а из дерева. Над этим уже работают ученые в Латвийском государственном институте химии древесины. Оказывается, у имплантов из такого материала есть целый ряд преимуществ, рассказывает программа LSM+ «Новый день».

Возможно, в будущем импланты для укрепления костей человека будут изготавливать не из металла, а из дерева. Над этим уже работают ученые в Латвийском государственном институте химии древесины. Оказывается, у имплантов из такого материала есть целый ряд преимуществ, рассказывает программа LSM+ «Новый день».

Читать

Орущий мужик с голым писюном: легендарный фасад в Риге «украсила» сомнительная статуя (ФОТО)

Важно 20:09

Важно 0 комментариев

Рижская дума собирается рассмотреть вопрос установки произведения искусства Айгара Бикше на фасаде здания в стиле модерн. Власти пояснили, что скульптура была размещена без необходимого согласования, поэтому предстоит оценить ситуацию и провести проверку.

Рижская дума собирается рассмотреть вопрос установки произведения искусства Айгара Бикше на фасаде здания в стиле модерн. Власти пояснили, что скульптура была размещена без необходимого согласования, поэтому предстоит оценить ситуацию и провести проверку.

Читать