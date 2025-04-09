Готовятся российско-белорусские военные учения «Запад»: чем ответит НАТО?

«Нам придется наблюдать за всем этим и реагировать. Реагировать — это значит не только привлекать внимание других, но и реагировать на увеличение численности войск в регионе. НАТО должно сделать то же самое по зеркальному принципу, наш месседж повторялся много раз: чтобы Россия не создала себе благоприятных условий и обстоятельств для каких-то оппортунистических действий», — заявил глава литовской дипломатии в эфире радио LRT в среду.

По словам Будриса, Альянс будет контролировать численность российских войск, направляемых для участия в учениях на территорию Беларуси, а также действия, предпринимаемые до и во время учений.

«Исходя из этого, мы сможем сделать выводы о том, к чему готовится Россия — повысить ли оперативную совместимость с Беларусью, как это делалось ранее, или отработать определенные уроки, полученные в Украине, с другими силами, посмотреть, как это направить на НАТО, послать ли нам мощный сигнал или же подготовиться к другим возможным сценариям», — сказал министр.

По его словам, Литва и другие страны региона «привлекли внимание союзников» в связи с предстоящими осенью учениями. Будрис также отметил, что Вильнюс и другие столицы стран Балтии готовы немедленно отреагировать на возможные провокации, непреднамеренные инциденты или иные действия.

«Литва и другие страны Балтии, безусловно, быстро отреагируют на любые подобные ситуации, мы, безусловно, не будем тратить несколько недель на создание рабочей группы, оценку и написание каких-либо выводов и рекомендаций. Мы будем действовать незамедлительно, и мы к этому готовы», — сказал Будрис.

Как писало агентство BNS, Вооруженные силы Литвы не видят дополнительных военных угроз для Литвы во время учений «Запад» в этом году. По словам военных, главной угрозой будет возросший риск непреднамеренных инцидентов.

Между тем в конце февраля президент Гитанас Науседа сказал, что учения «Запад» не должны вызывать дополнительных опасений, поскольку Литва и ее союзники также проводят учения и готовятся к потенциальным угрозам.

Военные, представившие обзор враждебной информационной среды, заявили, что в этом году совместные российско-белорусские учения могут ознаменоваться активизацией дезинформации.

Учения запланированы на сентябрь, они проводятся каждые два года с 2009 года.

Официальными целями учений являются отработка совместных оборонительных и наступательных действий, улучшение взаимодействия между вооруженными силами и проверка готовности военных к различным сценариям безопасности.

И все же подобные учения всегда вызывают обеспокоенность у официальных лиц стран, граничащих с Россией и Беларусью, из-за риска непреднамеренных инцидентов.

В 2023 году эти учения не проводились.

Британская разведка в качестве вероятной причины отмены учений назвала нехватку войск и техники у российских военных, а также нежелание российского руководства подвергаться критике за рутинные показательные маневры на фоне продолжающейся войны в Украине.

В 2021 году в учениях приняли участие военнослужащие из России и ее союзника Беларуси, а также военнослужащие из ряда других стран. Они стали одними из крупнейших за последние годы. Тогда было объявлено, что активная фаза учений «Запад-2021» проходит на девяти полигонах в России и пяти полигонах в Беларуси.

В 2022 году Беларусь и Россия провели масштабные совместные военные учения «Союзная решимость». Они начались за две недели до вторжения России в Украину.