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Готовьтесь к жизни без пенсий: последнее предупреждение людям среднего возраста от ЦСУ и правительства

Редакция PRESS 17 декабря, 2024 10:28

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"Сообщение статистиков о том, что число новорожденных в Латвии за один месяц упало ниже 1 000, - последнее предупреждение людям среднего возраста, которым пора задуматься о старости без детей и пенсий, - пишет "Неаткарига".

Согласно последнему отчету ЦСУ, в октябре в стране родилось 994 ребенка. Это четкое указание на черту, ниже которой будет невозможно поддерживать пенсионную систему и латвийское государство в целом, когда новорожденные дети должны будут заменить ныне работающих людей.

Латвия начала этот год с 24 219 жителями в возрасте 45 лет и 14 490 годовалыми младенцами. В конце года в Латвии будет около 24 482 человек, которым в этом году исполнится 45 лет, и чуть менее 13 000 детей в возрасте года. В ближайшие несколько лет будет снова пробит нижний предел - 10 000 новорожденных в год. И тогда эти менее 10 тысяч детей должны будут, когда вырастут,  заменить целых 27 934 нынешних сорокалетних.

Если нынешний октябрь, в котором всё же 31 день, не удержал число рождений выше тысячи, то чего ждать от ноября, в котором 30 дней? А на горизонте уже замаячил февраль, в котором в следующем году будет 28 дней.

Новость о том, что число рождений упало ниже 1 000 в месяц, должна была появиться еще полтора года назад, но траекторию снижения исказило прибытие украинских беженцев. Эти цифры включают в себя детей, рожденных беженцами. Но по крайней мере, в случае с Латвией это не влияет на наши долгосрочные перспективы - в стране не существует законодательно установленной процедуры, позволяющей украинцам оставаться в Латвии после того, как война в Украине закончится прекращения огня или заключением мира. Поэтому нет никаких гарантий, что украинцам разрешат остаться в Латвии, даже если они выучили латышский язык, устроились на работу и приобрели недвижимость. Украинцы вынуждены сидеть на чемоданах, что значительно сокращает количество людей, которые учатся и учат своих детей (или наоборот - учатся у своих детей) экзотическому и, как мы видим, умирающему латышскому языку.

Те, кто не прислушаются к предупреждениям правительства, будут виноваты сами. На слушаниях по бюджету 2025 года от имени правящей коалиции было недвусмысленно заявлено, «почему семьям с детьми не будут выплачиваться пособия». Это потому, что рост рождаемости нельзя-де купить пособиями, как показывает опыт стран, гораздо более богатых, чем Латвия. Без индексации пособия стремятся к нулю по покупательной способности. Отказ от индексации пособий для семей с детьми вопиюще контрастирует с индексацией пенсий - главному пункту саморекламы правительства Силини.

То, что правительство не желает даже на словах заботиться о будущем страны, говорит о том, что следующее поколение пенсионеров ожидают очень тяжелые времена. Это также заставляет задуматься о будущем нынешних детей, поскольку государство будет пытаться выжать из них слишком много, чтобы хоть как-то обеспечить бездетных стариков. Так что подумайте о том, чтобы не заводить детей или вовремя эвакуировать их из Латвии. Впрочем, статистика "ввоза" и "вывоза" детей из страны и так уже не в пользу "ввоза":

Спасибо правительству хотя бы за то, что оно не рассказывает сказки о будущем. Когда оно наступит, люди не смогут сетовать на то, что старость без детей, которые могут им помочь, и без пенсий настигла их неожиданно и непонятно".

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