Годовая инфляция в Латвии в августе была ниже, чем в среднем по ЕС и еврозоне

В августе годовая инфляция в Латвии составила 0,9%. Более низкая инфляция, чем в Латвии, в прошлом месяце была зарегистрирована только в Литве (0,8%).

Самая высокая годовая инфляция была в Румынии (5,3%), за ней следуют Бельгия (4,3%), Польша (4%), Венгрия и Эстония (3,4%), а также Нидерланды (3,3%).

Потребительские цены в августе в годовом выражении выросли во всех странах ЕС. В среднем по ЕС в августе годовая инфляция составила 2,4%, а в еврозоне - 2,2%.

По сравнению с июлем потребительские цены в августе как в ЕС, так и в еврозоне выросли на 0,1%.

В августе по сравнению с июлем потребительские цены в Латвии снизились на 0,4%. Месячная инфляция зарегистрирована в 15 странах ЕС, самой высокой она была в Бельгии (+1,5%). Самая высокая месячная дефляция зафиксирована в Финляндии и Швеции (по -0,6%), а в Словении, Испании и Греции потребительские цены остались неизменными. В Литве, как и в Дании, потребительские цены в месячном исчислении сократились на 0,5%, а в Эстонии, как и в Нидерландах, они выросли на 0,4%.

"Eurostat" рассчитывает инфляцию в соответствии с согласованным ЕС индексом потребительских товаров (HICP).