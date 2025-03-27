Гибель американских военных в Литве: подробности

Четверо американских военнослужащих пропали без вести во вторник во время учений на полигоне Пабраде в Швенчёнском районе.

В среду было установлено возможное место инцидента, а в водоеме обнаружена гусеничная бронемашина, на которой следовали военнослужащие.

«Все версии еще проверяются, американцы сообщили, что также продолжали поиски на прилегающей территории всю ночь, поскольку любые сценарии считаются возможными, пока мы не увидим транспортное средство, которое находится на глубине нескольких метров», — отметила Шакалене в четверг после посещения полигона в Пабраде в четверг.

«Мы не можем подтвердить, находятся ли в машине военнослужащие», — добавила она.

По словам министра, гусеничная спасательная машина M88 Hercules весом в несколько десятков тонн увязла в грязи на глубине около пяти метров.

«С поверхности его не видно, его трудно нащупать даже металлическими прутьями, — сказал командующий Вооруженными силами Литвы Раймундас Вайкшнорас.

По словам Шакалене, за ночь была проделана большая работа по осушению территории, где затонула бронемашина, а также построена новая дорога для подъезда тяжелой техники.

«Очень важно подчеркнуть, это (...) болото, которое соединено с озером, — сказал министр. — В течение 24 часов была фактически построена новая дорога, позволяющая подъехать тяжелой технике. Уровень воды также был откачан достаточно, чтобы можно было начать земляные работы».

Как отметил Вайкшнорас, ситуация осложнялась тем, что через место, где провалилось транспортное средство, проходит газопровод высокого давления.

«Там было полно газа, нам нужна была оценка инженеров-газовиков, специалистов в первую очередь, чтобы перекрыть подачу газа, снизить давление, чтобы наша тяжелая техника могла начать работать», — сказал командующий армией.

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По словам Шакалене, в ближайшее время будет принято решение, можно ли провести спасательные работы по «более короткому сценарию», с помощью экскаватора.

«Мы посмотрим, как идут земляные работы. Когда экскаватор-амфибия с длинной стрелой начнет копать, мы увидим, удалось ли нам стабилизировать приток воды в болотистое место, чтобы можно было продолжить работы», — сказала министр.

По ее словам, будет проведена дополнительная оценка необходимости использования земснаряда.

«Частные компании активно участвуют и реагируют очень доброжелательно, есть договоры, которые необходимы для выполнения дополнительных действий», — сказала министр.

Если земснаряд не позволит добиться результата, то, по словам Шакалене, другим вариантом развития событий является установка в озеро свай, что дополнительно «добавит несколько суток к работам».

«В нынешней ситуации мы надеемся, что этот сценарий все же сработает, и нам не придется забивать сваи в озеро, чтобы остановить воду, и мы сможем продолжить раскапывать на текущем этапе», — отметила Шакалене.

«В этой ситуации очень сложно назвать точное время», — сказала Шакалене.

По ее словам, на месте происшествия постоянно работают «сотни людей». Вайкшнорас добавил, что были задействованы десятки единиц специализированной техники.

«Благодаря усилиям всех служб мы находимся на том этапе, когда сегодня мы надеемся успешно начать копать торф, эту грязь, и таким образом мы подцепим и, возможно, узнаем, в каком положении находится это транспортное средство, если найдем его», — сказал командующий армией.

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По словам Шакалене, поддерживается постоянный контакт с дипломатическим корпусом США на политическом и военном уровнях. Ситуация, по словам министра, очень сложная, но совместная работа и забота «показывают, что мы сильная команда, и это очень заметно и ценно».

«Связь постоянная, ситуация деликатная, и это очень тяжело для семей, люди молодые. Семьям очень тяжело», — сказала министр.

«Опережая вопросы о том, может ли это как-то навредить или ухудшить отношения, - нет. В настоящее время, в этой сложной ситуации, работая сообща, мы на самом деле укрепляем нашу связь», — отметила Шакалене.

Насколько ей известно, пропавшие солдаты находились в Литве уже два месяца.

«Учения включают сценарии, отрабатываемые в сложных условиях, и каждая армия хочет тренироваться там, где есть условия, требующие определенных вызовов, потому что тогда можно подготовиться к любым сценариям», — сказала Шакалене.

По словам Вайкшнораса, бронемашине, возможно, не нужно было ехать по этой местности, но он добавил, что не хочет строить догадки.

«Можно рассуждать, нужна ли была там бронетехника. Может, и нет, ведь это болото, надо оценивать самому, военных для того и тренируют, чтобы они могли оценивать свою ситуацию. На более легкой технике можно было проехать», — сказал командующий армией.

«Я бы не хотел сейчас спекулировать, нужно, не нужно, можно было, нельзя было, есть территория полигона, и каждый командир при организации учений оценивает его в соответствии с учебными целями самих учений», - добавил Вайкшнорас.

Он отметил, что военная полиция Литвы и США ведут досудебное расследование в отношении пропавших без вести военнослужащих «под надзором нашего прокурора».

«А когда мы найдем или какая-то другая информация (появится – BNS), тогда расследование будет переквалифицировано. (...) Есть процедуры, когда мы их начинаем, а потом передаем (дело – BNS)», – сказал командующий армией.

В поисково-спасательной операции принимают участие литовские и американские военнослужащие, различные государственные ведомства и частные компании.