Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 14. Ноября Завтра: Fricis, Vikentijs

Генсек НАТО в Адажи: Россия воспользуется зимой как оружием

© LETA 14 ноября, 2024 19:47

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Россия будет использовать зиму как оружие и стремиться уничтожить энергосистему Украины, поэтому все должны увеличить поддержку Украины, обеспечив ее в том числе противовоздушной ракетной обороной для защиты критической инфраструктуры, подчеркнул в среду на пресс-конференции в Адажи генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Вместе с ведущими должностными лицами Латвии Рютте посетил Адажский военный полигон, где состоялась показательная демонстрация первых в Латвии полномасштабных учений многонациональной бригады "Resolute warrior 2024".

На пресс-конференции генеральный секретарь НАТО высоко оценил поддержку Латвией Украины как военной экипировкой, боеприпасами, так и обучением. Он акцентировал внимание на том, что Украине срочно нужна помощь. По мнению Рютте, поддержка Украине важна для того, чтобы она могла победить как независимая и суверенная нация, кроме того, это правильно и для "нашей собственной безопасности".

Рютте подчеркнул, что коллективная сила альянса выходит за границы и пересекает океаны. Он упомянул, что многонациональной бригадой в Латвии руководит Канада и народы 12 европейских стран стоят плечом к плечу. Генсек НАТО отметил, что увеличение присутствия НАТО означает "больше безопасности для всех нас".

Он признал, что учения, проведенные сегодня на военном полигоне в Адажи, произвели на него впечатление, и добавил, что они дают вооруженным силам опыт совместной работы.

"Это сделает нас еще более подготовленными, чтобы сдерживать любую агрессию и демонстрировать потенциал альянса по защите всех союзников. Латвия подает пример, выделяя на оборону более 3% ВВП, и в последующие годы планирует увеличить этот объем. Нам нужно, чтобы страны-участницы увеличили расходы на оборону и способствовали развитию оборонной промышленности", - подчеркнул генсек НАТО.

В заключение обращения Рютте заверил, что Латвия всегда может рассчитывать на НАТО и он уверен, что НАТО всегда может рассчитывать на Латвию.

В свою очередь, президент Латвии Эдгар Ринкевич подчеркнул, что визит генерального секретаря НАТО в Латвию, разговор на Адажской военной базе и упражнения многонациональной бригады НАТО демонстрируют мощное присутствие альянса в Латвии. По его оценке, успешным можно признать увеличение боевой группы батальона НАТО до уровня многонациональной бригады.

Ринкевич поблагодарил Канаду, которая руководит бригадой, а также всех союзников, которые находятся в Латвии.

Президент подчеркнул, что с утра обсуждался ряд важных вопросов, касающихся как поддержки Украины, так и необходимых работ по укреплению НАТО. Он рассказал, что в настоящее время Латвия выделяет на оборону 3,4% от внутреннего валового продукта (ВВП).

"Мы видим, что агрессивная Россия и ее спутник Белоруссия не намерены ни остановиться на Украине, ни перестать вооружаться. Союзникам больше не нужно обсуждать расходы на оборону в размере 2% ВВП, а надо говорить о гораздо более крупных вложениях в оборону", - сказал президент.

По его мнению, минимальный необходимый вклад стран должен составлять 2,5-3% ВВП. По словам президента, в ходе встречи стороны обсудили практические шаги по увеличению присутствия НАТО в Латвии, о системах противовоздушной обороны, так как необходимо учиться на инцидентах, которые происходили в прошлом, в том числе сделать выводы после падения российского дрона на территории Латвии.

"Мы должны сделать все, чтобы здесь было больше НАТО, но и страны НАТО должны сделать больше, чтобы не только укрепить военный потенциал, но и мобилизовать оборонную индустрию", - сказал Ринкевич.

Он отметил, что много говорится о том, какой будет политика НАТО в дальнейшем и каким будет будущее НАТО с учетом прошедших президентских выборов в США. Ринкевич с Рютте сошлись во мнении, что сейчас не стоит беспокоиться о том, как идет внутриполитический процесс в той или иной стране НАТО. Более важный вопрос - как укрепить Европу, ее оборону и индустрию, ведь только тогда трансатлантические отношения будут сильными. Кроме того, у сторон нет сомнений в будущем и силе НАТО.

Президент заявил генсеку НАТО, что сейчас в распоряжение Украины должно быть передано все, что необходимо стране. Кроме того, Украина должна иметь право использовать все полученное на поле боя без каких-либо ограничений.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 32 реакций
Комментарии (0) 32 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Дурят нашего брата: покупателей снова повеселила суперакция Rimi

Важно 20:57

Важно 0 комментариев

Все знают, что на ценниках желтого цвета обычно указывают акционную стоимость товара. Но в сети магазинов Rimi это не так. Привлекающий внимание жёлтый ценник часто совпадает с обычной ценой.

Все знают, что на ценниках желтого цвета обычно указывают акционную стоимость товара. Но в сети магазинов Rimi это не так. Привлекающий внимание жёлтый ценник часто совпадает с обычной ценой.

Читать
Загрузка

Евросоюз оштрафовал владеющую Facebook компанию Meta на 800 млн евро

Важно 20:18

Важно 0 комментариев

Европейская комиссия решила оштрафовать американскую компанию Meta, которая владеет фейсбуком (и объявлена в России экстремистской организацией) на 798 млн евро, обвинив ее в нарушении законов о конкуренции, пишет Русская служба Би-би-си.

Европейская комиссия решила оштрафовать американскую компанию Meta, которая владеет фейсбуком (и объявлена в России экстремистской организацией) на 798 млн евро, обвинив ее в нарушении законов о конкуренции, пишет Русская служба Би-би-си.

Читать

Скрывали годами! Чиновники, вероятно, специально занизили стоимость Rail Baltica: выводы расследования

Новости Латвии 20:12

Новости Латвии 0 комментариев

В 2022 году, по оценке парламентской следственной комиссии, Министерство сообщения преуменьшило действительное удорожание стоимости строительства высокоскоростной ж/д магистрали Rail Baltica. Министерство подало Кабинету министров расчеты в ценах 2016 года, чтобы рост издержек выглядел не столь внушительно, сообщается в промежуточном докладе комиссии, который сегодня принял к рассмотрению Сейм, сообщает LSM+.

В 2022 году, по оценке парламентской следственной комиссии, Министерство сообщения преуменьшило действительное удорожание стоимости строительства высокоскоростной ж/д магистрали Rail Baltica. Министерство подало Кабинету министров расчеты в ценах 2016 года, чтобы рост издержек выглядел не столь внушительно, сообщается в промежуточном докладе комиссии, который сегодня принял к рассмотрению Сейм, сообщает LSM+.

Читать

Лихие 90-е? На латвийском портале появилось объявление о покупке кошачьих и собачьих шкур

Важно 20:06

Важно 0 комментариев

На портале Atdot.lv появилось объявление о покупке шкур... кошек и собак. За кошачью предлагали по 20 евро, за собачью - 50 евро. Автор объявления сообщал, что выделкой может заняться самостоятельно.

На портале Atdot.lv появилось объявление о покупке шкур... кошек и собак. За кошачью предлагали по 20 евро, за собачью - 50 евро. Автор объявления сообщал, что выделкой может заняться самостоятельно.

Читать

Это не мы, это он сам: в Бауске инвалида поселили в аварийный дом?

Новости Латвии 20:02

Новости Латвии 0 комментариев

В Бауске инвалиду выдали муниципальное жилье, в котором было бы непросто жить даже совершенно здоровому человеку, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

В Бауске инвалиду выдали муниципальное жилье, в котором было бы непросто жить даже совершенно здоровому человеку, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Читать

Латвия включила в «чёрный список» еще десять граждан России: имена

Важно 19:42

Важно 0 комментариев

Министр иностранных дел Байба Браже включила в список нежелательных для Латвии лиц еще десять граждан России за поддержку войны в Украине, установив для них запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве иностранных дел (МИД).

Министр иностранных дел Байба Браже включила в список нежелательных для Латвии лиц еще десять граждан России за поддержку войны в Украине, установив для них запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве иностранных дел (МИД).

Читать