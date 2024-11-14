Генсек НАТО в Адажи: Россия воспользуется зимой как оружием

Вместе с ведущими должностными лицами Латвии Рютте посетил Адажский военный полигон, где состоялась показательная демонстрация первых в Латвии полномасштабных учений многонациональной бригады "Resolute warrior 2024".

На пресс-конференции генеральный секретарь НАТО высоко оценил поддержку Латвией Украины как военной экипировкой, боеприпасами, так и обучением. Он акцентировал внимание на том, что Украине срочно нужна помощь. По мнению Рютте, поддержка Украине важна для того, чтобы она могла победить как независимая и суверенная нация, кроме того, это правильно и для "нашей собственной безопасности".

Рютте подчеркнул, что коллективная сила альянса выходит за границы и пересекает океаны. Он упомянул, что многонациональной бригадой в Латвии руководит Канада и народы 12 европейских стран стоят плечом к плечу. Генсек НАТО отметил, что увеличение присутствия НАТО означает "больше безопасности для всех нас".

Он признал, что учения, проведенные сегодня на военном полигоне в Адажи, произвели на него впечатление, и добавил, что они дают вооруженным силам опыт совместной работы.

"Это сделает нас еще более подготовленными, чтобы сдерживать любую агрессию и демонстрировать потенциал альянса по защите всех союзников. Латвия подает пример, выделяя на оборону более 3% ВВП, и в последующие годы планирует увеличить этот объем. Нам нужно, чтобы страны-участницы увеличили расходы на оборону и способствовали развитию оборонной промышленности", - подчеркнул генсек НАТО.

В заключение обращения Рютте заверил, что Латвия всегда может рассчитывать на НАТО и он уверен, что НАТО всегда может рассчитывать на Латвию.

В свою очередь, президент Латвии Эдгар Ринкевич подчеркнул, что визит генерального секретаря НАТО в Латвию, разговор на Адажской военной базе и упражнения многонациональной бригады НАТО демонстрируют мощное присутствие альянса в Латвии. По его оценке, успешным можно признать увеличение боевой группы батальона НАТО до уровня многонациональной бригады.

Ринкевич поблагодарил Канаду, которая руководит бригадой, а также всех союзников, которые находятся в Латвии.

Президент подчеркнул, что с утра обсуждался ряд важных вопросов, касающихся как поддержки Украины, так и необходимых работ по укреплению НАТО. Он рассказал, что в настоящее время Латвия выделяет на оборону 3,4% от внутреннего валового продукта (ВВП).

"Мы видим, что агрессивная Россия и ее спутник Белоруссия не намерены ни остановиться на Украине, ни перестать вооружаться. Союзникам больше не нужно обсуждать расходы на оборону в размере 2% ВВП, а надо говорить о гораздо более крупных вложениях в оборону", - сказал президент.

По его мнению, минимальный необходимый вклад стран должен составлять 2,5-3% ВВП. По словам президента, в ходе встречи стороны обсудили практические шаги по увеличению присутствия НАТО в Латвии, о системах противовоздушной обороны, так как необходимо учиться на инцидентах, которые происходили в прошлом, в том числе сделать выводы после падения российского дрона на территории Латвии.

"Мы должны сделать все, чтобы здесь было больше НАТО, но и страны НАТО должны сделать больше, чтобы не только укрепить военный потенциал, но и мобилизовать оборонную индустрию", - сказал Ринкевич.

Он отметил, что много говорится о том, какой будет политика НАТО в дальнейшем и каким будет будущее НАТО с учетом прошедших президентских выборов в США. Ринкевич с Рютте сошлись во мнении, что сейчас не стоит беспокоиться о том, как идет внутриполитический процесс в той или иной стране НАТО. Более важный вопрос - как укрепить Европу, ее оборону и индустрию, ведь только тогда трансатлантические отношения будут сильными. Кроме того, у сторон нет сомнений в будущем и силе НАТО.

Президент заявил генсеку НАТО, что сейчас в распоряжение Украины должно быть передано все, что необходимо стране. Кроме того, Украина должна иметь право использовать все полученное на поле боя без каких-либо ограничений.