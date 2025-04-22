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Генпрокурор под подозрением и может отправиться в отставку: Верховный суд начал проверку Стуканса

Редакция PRESS 22 апреля, 2025 18:07

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LETA

Ознакомившись с сообщением информатора, председатель Верховного суда (ВС) Айгар Струпишс инициировал проверку, чтобы установить, есть ли основания для увольнения генерального прокурора Юриса Стуканса.

Председатель ВС уполномочил провести проверку сенатора Айю Бранту из департамента уголовных дел.

Ожидается, что проверка может быть проведена к концу мая или началу июня. Процесс выдвижения кандидатур на пост следующего генерального прокурора приостановлен до завершения проверки.

Стуканс является одним из трех кандидатов на пост генерального прокурора. Совет юстиции первоначально планировал заслушать кандидатов на должность генерального прокурора в эту пятницу, 25 апреля.

В ВС поступило заявление, в котором утверждалось, что генеральный прокурор нарушил закон о прокуратуре и статью Уголовного закона о разглашении нераскрываемой информации, дал указания, противоречащие убеждениям надзирающего прокурора в уголовном процессе, и разгласил тайну следствия депутатам Сейма.

В программе "Что происходит в Латвии?" недавно сообщалось, что в конце февраля поступило сообщение информатора в связи с действиями Стуканса в так называемом деле о спецрейсах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша.

Как рассказали передаче несколько источников, в прокуратуре прошло несколько совещаний, на которых присутствовали следователи Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), прокуроры разных уровней, в том числе и Стуканс. На этих совещаниях обсуждалось, кому следует или нет предъявлять обвинения по этому делу, в том числе бывшему премьер-министру, руководителю его бюро и директору Государственной канцелярии.

В конце февраля действия Стуканса на этих совещаниях стали предметом сообщения информатора о возможном злоупотреблении генпрокурора своими полномочиями.

5 марта Стуканс подтвердил СМИ, что прокуратура решила передать БПБК уголовный процесс о предполагаемой растрате средств в связи с использованием спецрейсов для командировок бывшего премьер-министра Кариньша.

Рассмотрение заявления показало, что на первый взгляд оно соответствует требованиям закона об осведомителях. Затем председатель Верховного суда рассмотрел два обстоятельства.

Во-первых, оценивалась юридическая вероятность нарушения, то есть могли ли обстоятельства, изложенные в докладе, свидетельствовать хотя бы о гипотетической попытке повлиять на прокурора вопреки его убеждениям.

Во-вторых, оценивалась достоверность обстоятельств, изложенных в сообщении, то есть подтверждались ли фактические обстоятельства другими лицами, участвовавшими в событиях, о которых говорилось.

Председатель Верховного суда пришел к выводу, что в обоих случаях изложенные обстоятельства подтвердились, что является достаточным основанием для начала проверки.

Согласно закону о прокуратуре, Сейм может освободить генерального прокурора от должности, если в результате проверки, проведенной судьей Верховного суда, специально уполномоченным председателем Верховного суда, было установлено одно из оснований для увольнения, указанных в законе, и пленум Верховного суда дал соответствующее заключение.

Проверка может быть инициирована председателем Верховного суда по собственной инициативе, по требованию одной трети депутатов Сейма или по требованию Совета юстиции.

Срок полномочий Стуканса на посту генерального прокурора истекает 11 июля.

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