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Где укрыться в случае боевой тревоги, знает мало кто из рижан

Редакция PRESS 24 января, 2025 16:06

Новости Латвии 0 комментариев

Press

Рига продолжает оборудовать бомбоубежища. Соответствующими знаками, с октября помечены уже около 40 зданий. А всего потенциальных убежищ в столице около четырёх сотен. Пока специалисты обследовали только муниципальные и государственные объекты. Рижане в эфире LSM+ рассказали, как обстоят дела с убежищами в тех домах, где они живут, или поблизости.

Специальные знаки начали появляться на некоторых домах Риги еще в октябре. Почти за четыре месяца ими отметили около 40 столичных домов. Это значит, что в доме подвал оборудован под временное убежище, и в случае угрозы здесь можно укрыться. А в вашем доме можно? LSM+ обратился с таким вопросом в самим горожанам.

— Нет, по-моему, нет, точно, — говорит Сергей.

— А свой подвал не хотите приводить в порядок?

— Что там, не подвал, а уже... Всё ремонтировать капитально надо.

Любовь на вопрос об убежище сообщила:

— Есть, но я там ни разу не была. И не хочу, и надеюсь, что не понадобится.

— А если что, ключ знаете, где от подвала хранится?

— Вообще не представляю даже. Нам никто этого не говорит. Мы счет получили, заплатили, и живем дальше. Никто нами особо не интересуется. У меня есть шанс спастись, если не дай бог понадобится. Дочка моя старшая живет тут рядом, в новостройке, у них шикарные подвалы. У каждого свой ключ, чистые, светлые, оборудованные. Они подъедут, на машине меня заберут.

Ольга, которая тоже живет в многоэтажке, сказала: подвал «наверняка есть, только не про нашу честь». Где ближайшее убежище, женщине неизвестно.

И хотя знаков по всему городу пока установлено немного, полностью или частично пригодными для укрытия признаны уже 204 помещения, которые принадлежат самоуправлению. И еще 154 — государству. У 19 насчитывается несколько владельцев.

Сегодня три из таких муниципальных зданий Рижская дума показала министру внутренних дел Рихарду Козловскису. Это, например, подвал Рижской 49-й средней школы. LSM+ обратисля с вопросом к начальнику Государственной пожарно-спасательной службы Мартиньшу Балтманису:

— Нормально ли, что когда эти двери открыты, они перекрывают коридор?

— Они открываются правильно, наружу. Но если мы смотрим с точки зрения строительных нормативов — конечно, если бы строили сейчас, нужно было бы строить более широкий коридор. Но это нельзя просто применить к существующим зданиям, потому что тогда все придется полностью перестраивать.

А вот, например, подвал в здании, где раньше был Рижский технический университет. В самом центре Риги, на улице Калькю, 1. Его вместительность — 2500 человек. Вообще внутри должна быть и мебель, но пока здесь ничего нет. Помещения совершенно пустые. В самоуправлении говорят, что часть мебели уже закуплена, и она хранится на складе.

«Тот объем, который был осмотрен на существующей базе по всей стране, уже дает возможность укрыться более чем полумиллиону жителей. Охват в целом, в том числе с точки зрения плотности населения, достаточно хороший. Это то, что мы сделали без дополнительного финансирования», —сказал министр внутренних дел Рихард Козловскис.

К тому же время подготовиться есть, и в случае угрозы для Латвии о ней будет известно заранее, добавил глава МВД.

Но есть проблема — в этих убежищах укрыться можно только на пару часов.

— Какой план после двух часов? — спрашиваем министра.
— Вернуться на рабочие места и в места жительства.
— А если это невозможно?
— Но авиаудары не бывают круглосуточными. Объявляется тревога, происходит авианалет, конечно — затем тревога заканчивается, и, по приблизительным расчетам, это происходит в течение двух, максимум трех часов.

А что с теми многоэтажками, которые принадлежат частным лицам, или коммерческими зданиями? Планирует ли дума мотивировать жителей обустраивать убежища в них? Мотивировать да, действовать вместо них — нет, сказал градоначальник Вилнис Кирсис:

«Мы со своей стороны можем создать инструменты поддержки, но, простите, люди должны сами отвечать за свою безопасность. Никто из самоуправления не пойдет в подвал частного или многоквартирного дома, не будет выносить на улицу старые покрышки или мебель. Об этом нужно подумать самим».
В бюджете самоуправления полтора миллиона предназначено для обустройства подходящих для укрытия зданий.

Всего в Латвии осмотрено 4710 зданий, из них почти полторы тысячи полностью или частично подходящие. Места в укрытиях сейчас хватает 45% населения страны. В планах у властей — осмотреть еще 23 тысячи объектов.

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