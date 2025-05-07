Где медсёстры? В стареющей Европе серьёзный дефицит медработников  

Значительное число медсестёр в ЕС приближается к пенсионному возрасту, а молодых специалистов им на смену приходит мало. Медсёстры часто сталкиваются с тяжёлыми условиями труда, включая долгие часы, высокое соотношение пациентов и персонала, низкую зарплату и эмоциональное напряжение. Многие медсёстры говорят о выгорании, что сказывается на показателях отсева и отталкивает молодых людей от призвания.

Конкуренция между странами ЕС за привлечение и удержание медицинских специалистов ещё больше усугубляет ситуацию. Осознавая эту проблему, ЕС разрабатывает трёхлетнюю инициативу по запуску новых, более совершенных программ обучения для привлечения молодых студентов в сферу сестринского дела.

Болгария — яркий пример существующих проблем. За десять лет страна потеряла более 10% медсестёр, в том числе многие уехали в другие страны ЕС в поисках лучшей зарплаты и условий труда. Возьмем, к примеру, Эльзу. Она — одна из 144 медсестер в государственной больнице Благоевграда на юго-западе Болгарии. Эльза работает в отделении ортопедии.

Несмотря на улучшения, произошедшие в прошлом году, больница работает ниже соотношения не менее 2 медсестёр на одного врача, которое, по общему мнению специалистов в области здравоохранения, является минимальным стандартом для хорошей практики.

«Я всегда мечтала работать медсестрой, хотя у меня было много, много других вариантов обучения. Но я просто хотела стать медсестрой. Моя мама тоже медсестра, и мои дети тоже. Это хорошая работа для меня, — говорит Эльза. — Но мы получаем очень мало денег, и по этой причине вынуждены работать в двух местах. Мне дают выходные дни, когда я могу повидаться с семьёй. Мы не обязаны находиться в палате 24 часа, но мы проводим много часов за работой. Я устала, я действительно устала. Большое количество работы отпугивает молодых медсестёр. Так что одна за другой они просто исчезают».

Как и многим другим медсёстрам из ЕС, Эльзе явно трудно высказываться по этому поводу. Они боятся за свою работу. Но она не может скрыть высокую цену, которую ей лично приходится платить за то, чтобы оставаться в любимой профессии.

«Возможно, нашу работу не ценят в Болгарии, — говорит она. — Я могу привести множество примеров несправедливых ситуаций. Но на самом деле мы как-то чувствуем себя обесцененными, ведь вы работаете по 12 часов, лишаете себя праздников, лишаете себя будней, проводите вечера вдали от семьи, верно? Всё упирается в финансовую сторону вопроса».

Для эффективной работы системы здравоохранения Болгарии не хватает примерно 17 000 медсестёр. Как же решить или хотя бы улучшить ситуацию?

Милка Васильева — президент Болгарской ассоциации медицинских работников, насчитывающей 32 000 членов. Она работает клинической медсестрой уже 43 года.

По её словам, труд медсестёр имеет большое значение, и он должен быть соответствующим образом оплачен.

«По нашим расчётам, для того чтобы медсёстры остались в Болгарии, стартовая зарплата должна быть как минимум в три раза выше минимальной зарплаты в стране», — говорит Милка Васильева. «Что может сделать Европейская комиссия? Мы уже видели множество деклараций, различных финансовых и прочих документов, которые были переданы государствам-членам. Даже в полугодовом отчёте ЕС по Болгарии прямо говорится о необходимости увеличения инвестиций в здравоохранение, чтобы у медсестёр была возможность работать и применять свои знания на практике. И это только в медицинских учреждениях, но и в амбулаторном лечении, чего сейчас нет».

Эксперты сходятся во мнении, что, помимо финансирования, любая стратегия на уровне ЕС должна также включать в себя совершенствование таких аспектов, как планирование, подбор персонала, обучение, условия труда и профессиональное развитие.