Гаусс о своем увольнении: «Обычно такие вещи делаются по-другому»

"Если моя позиция сделает латвийскую нацию счастливой, то я надеюсь, что это поможет. Я думаю, люди этого заслуживают", - добавил теперь уже бывший руководитель авиакомпании, подчеркнув, что продолжит поддерживать "airBaltic", которую он назвал "хорошей компанией".

Гаусс заявил, что его уволили, поскольку он утратил доверие акционеров, но усомнился в обоснованности этого решения.

"Совет компании немедленно реализовал это решение. Я не считаю его правильным, но я уважаю это решение и сделаю все, чтобы не причинить вреда "airBaltic"", - заявил уволенный.

"Сейчас самое неподходящее время для этого, но я уважаю это решение и постараюсь поддерживать "airBaltic" как можно больше в будущем", - сказал Гаусс.

На вопрос, попытается ли он обжаловать это решение, Гаусс ответил, что "это было весьма впечатляюще", поэтому ему еще нужно время, чтобы проанализировать, что именно произошло. Он добавил, что совету потребовалось "некоторое время" для обработки документов о его увольнении: "Обычно такие вещи делаются по-другому, более профессионально, но в данном случае все произошло неожиданно".

На просьбу прокомментировать, как, по его мнению, его увольнение повлияет на процесс IPO компании, Гаусс сказал: "Я надеюсь, что этот процесс станет еще лучше, потому что, по всей видимости, я был проблемой, и правительство рассматривает мой уход как облегчение. Поэтому я надеюсь, что это поможет".

В свою очередь председатель совета "airBaltic" Андрей Мартынов отмечает, что любые события вокруг авиакомпании создают новостной фон, который влияет на ее деятельность. "В настоящее время стратегические цели выхода на IPO не изменились. Мы продолжаем работать и полны решимости достичь запланированных результатов", - говорит Мартынов.

(Delfi.lv)