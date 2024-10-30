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FT: РФ и Киев обсуждают прекращение ударов по энергообъектам

© Deutsche Welle 30 октября, 2024 08:30

Мир 0 комментариев

Представители воюющих сторон находятся на этапе консультаций по поводу приостановки взаимных ударов по объектам энергоинфраструктуры, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. Посредником выступает Катар.

По словам осведомленных источников британской газеты Financial Times (FT), среди которых "высокопоставленные украинские чиновники", Украина и Россия ведут предварительные переговоры о прекращении взаимных ударов по энергетической инфраструктуре каждой из сторон. "Киев стремился возобновить переговоры при посредничестве Катара, которые в августе были близки к соглашению, но были сорваны вторжением Украины в Курскую область", - говорится в материале газеты, опубликованном во вторник, 29 октября.

FT уточняет, что на данном этапе речь идет об "очень ранних переговорах о возможном перезапуске чего-либо", ссылаясь на слова осведомленного о переговорах дипломата. "Соглашение ознаменовало бы самую значительную деэскалацию войны с тех пор, как президент России Владимир Путин отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину", - пишет Financial Times. Собеседники FT предположили, что Москва вряд ли пойдет на такую сделку, пока в Курской области РФ продолжают находиться военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным газеты, на данный момент ВСУ контролируют около 600 кв. км российской территории.

Катар начал выступать посредником в этих переговорах в июне после того, как по инициативе президента Украины Владимира Зеленского прошел мирный саммит в Швейцарии, на который Россия не была приглашена, отмечает Financial Times.

Стороны нанесли значительный урон инфраструктурам

В рамках украинской военной кампании с начала 2024 года ударам подверглись по меньшей мере девять из 32 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, приводит собственные данные FT, уточняя также, что на "пике атак" в мае пострадало 17 процентов нефтеперерабатывающих мощностей РФ, но с тех пор большая их часть была восстановлена.

При этом "удары России на атаки Киева погрузили большую часть Украины во временную темноту и сократили 9 ГВт мощности генерации электроэнергии - половину того, что Украине было нужно, чтобы пережить зиму", - говорится в материале.

Зеленский - за взаимный отказ от ударов по энергообъектам

Взаимное прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры может стать первым шагом к завершению активных боевых действий в Украине, заявил 23 октября президент Украины в интервью FT. "Мы видели во время первого мирного саммита, что возможно решение по энергетической безопасности. Иными словами, мы не атакуем их энергетическую инфраструктуру, они - нашу. Может ли это привести к завершению горячей фазы этой войны? Я думаю, да", - сказал Зеленский.

Он также потребовал, чтобы Россия прекратила удары по грузовым судам в украинских портах (Москва утверждает, что удары наносятся по военным грузам). По данным ООН, только за период с 1 сентября удары РФ по украинским черноморским портам повредили шесть гражданских судов и инфраструктуру для загрузки зерна. При этом Зеленский уверен, что Россия будет дожидаться результатов президентских выборов в США и лишь потом примет решение, идти ли на переговоры с Киевом.

Путин исключил уступки Украине на возможных переговорах

Россия готова идти на "разумные компромиссы с Украиной", но прямые переговоры на данный момент не ведутся, заявил президент России 25 октября. "Мы готовы искать компромиссы, мы готовы идти на эти компромиссы разумные. Но я сейчас не хочу вдаваться в детали, потому что предметных переговоров нет, противная сторона отказывается от этого", - сказал Путин.

По его словам, речь не идет об уступках и "разменах". "Исход должен быть в пользу России, я говорю прямо, без всякого стеснения, и должен исходить из тех реалий, которые складываются на поле боя. Без всяких сомнений, никаких уступок мы здесь делать не собираемся, никаких разменов не будет", - продолжил российский президент.

В свою очередь, Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что единственный путь к справедливости - "исключительно украинская формула мира, нормы международного права, территориальная целостность и суверенитет Украины".

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