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FT: Команда Трампа пересматривает подход к Украине

© Deutsche Welle 10 января, 2025 15:35

Мир

По сведениям издания, соратники избранного президента США еще не решили, как закончить войну в Украине. Окружение Трампа опасается, что их решения по Украине могут сравнить с бегством США из Афганистана.

Команда избранного президента США Дональда Трампа пересматривает подход к завершению войны России против Украины, сообщила в четверг, 9 января, британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Издание побеседовало с неназванными европейскими чиновниками, которые в последние недели обсуждают с командой Трампа возможное завершение войны. По их словам, в ходе переговоров выяснилось, что соратники избранного президента США еще не решили, как урегулировать этот конфликт.

"Вся команда Трампа помешана на силе и на том, чтобы выглядеть сильной, поэтому они пересматривают подход к Украине", - сказал один из собеседников FT. Будущая администрация Трампа опасается, что их решения по Украине могут сравнить с "катастрофическим" выводом американских войск из Афганистана при действующем президенте США Джо Байдене, добавил он.

Трамп теперь надеется урегулировать войну в течение трех месяцев

Дональд Трамп и его соратники, отмечает FT, в последние дни заговорили, что войну между Россией и Украиной удастся завершить в течение нескольких месяцев после инаугурации избранного президента США. В ходе предвыборной кампании Трамп обещал закончить конфликт за "24 часа".

Трамп теперь предполагает, что в ближайшие полгода проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. В свою очередь Кит Келлог, номинированный избранным президентом на должность спецпосланника по Украине и России, заявил, что Трамп сможет предложить "приемлемое решение" для окончания войны "в ближайшее время". По словам Келлога, здесь может быть установлен срок в 100 дней.

Реакция европейских союзников

Европейские союзники Вашингтона и Киева восприняли перенос запланированных сроков завершения войны как знак того, что администрация Трампа не будет немедленно отказываться от поддержки Украины, пишет Financial Times. США - важнейший союзник Украины и поставщик военной помощи Киеву. На фоне избрания Дональда Трампа президентом США возникли опасения, что Вашингтон прекратит поддерживать Киев.

Источники Reuters сообщали, что Путин открыт для переговоров с Трампом по поводу прекращения огня, но не готов идти на значительные территориальные уступки и выступает против вступления Украины в НАТО. По словам спецпосланника Трампа по Украине Кита Келлога, избранный президент США не собирается делать уступок Путину и хочет "спасти Украину".

Пентагон: Россия не доминирует в Украине полностью

Между тем уходящий министр обороны США Ллойд Остин выразил мнение, что Россия, несмотря на некоторые преимущества на поле боя, не доминирует в Украине полностью. "Есть мнение, что Россия имеет преимущество, и у нее есть все шансы. У нее есть некоторые преимущества, но она не доминирует полностью. И если она получит то, что хочет, то заплатит за это в будущем", - сказал глава Пентагона в интервью агентству Bloomberg перед открытием 9 января встречи Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне.

Остин отметил, что у российских войск есть свои проблемы. "Они обращались за помощью к КНДР и Ирану, за оружием и боеприпасами, а теперь еще и за людьми", - пояснил министр. В то же время, по словам Остина, Украина продолжает наращивать свой потенциал.

Глава Пентагона отметил, что оккупация больших территорий Украины потребует от России значительных ресурсов и после прекращения огня. "России потребуется много сухопутных сил, чтобы удержать территории", - сказал он.

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