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Финишная прямая к независимости: увеличатся ли счета после отключения Латвии от энергосети России?

Редакция PRESS 6 января, 2025 17:24

Бизнес 0 комментариев

LETA

В феврале энергосистемы стран Балтии отсоединятся от российской энергосистемы, от так называемой сети BRELL, и подключатся к континентальной энергосистеме Европы. Это крупнейший проект по обеспечению энергетической независимости и безопасности региона за последние десятилетия, который совместно реализуют операторы электрических сетей Балтики — латвийская компания AS "Augstsprieguma tīkls" (AST), литовская "Litgrid" и эстонская "Elering".

С 2022 года, после вторжения России в Украину, риски для балтийской энергосистемы значительно возросли. Для их минимизации отсоединение энергосистем Балтии от объединенной российской энергосистемы (так называемого кольца BRELL) и подключение к системе Европы произойдет почти на год раньше, чем планировалось — с 7 по 9 февраля 2025 года. Балтия готова присоединиться к европейской энергосистеме, подтвердил председатель правления AST Роланд Ирклис.

Согласно заявлению операторов систем балтийских стран, соглашение BRELL о работе энергосистем стран Балтии в сети IPS/UPS, контролируемой Россией, утратит силу 7 февраля 2025 года. Уже 8 февраля 2025 года операторы Балтии отключат энергосистемы Эстонии, Латвии и Литвы от сети IPS/UPS, прекратив 21 соединение с российской энергосистемой.

После этого будет проведен тест изолированного функционирования балтийской энергосистемы. По завершении теста 9 февраля 2025 года энергосистема балтийских стран планирует синхронно подключиться к континентальной энергосистеме Европы. Синхронизация будет происходить через воздушную линию электропередачи Литва-Польша. Это означает, что частоты вращения генераторов в энергосистемах Балтики и континентальной Европы будут согласованы, что повысит стабильность работы энергосистемы.

Член правления AST Гатис Юнгаханс подтвердил, что недоступность соединения "EstLink-2" между Финляндией и Эстонией не помешает процессу синхронизации и не повлияет на электроснабжение в регионе. Тем не менее, операторы систем передачи Балтии в координации с Европейской сетью операторов систем передачи электроэнергии (ENTSO-E) пересматривают техническую реализацию, рассматривая возможность переноса теста изолированного функционирования на другое время после синхронизации.

Потребители не почувствуют переключений синхронизации. Для уменьшения воздействия затрат на синхронизацию для пользователей электроэнергии был проведен значительный объем работы операторами всех трех балтийских стран, включая привлечение более 300 миллионов евро от Европейского Союза для укрепления инфраструктуры электросетей в Латвии, а также для приобретения оборудования для синхронизации и аккумуляторных систем для хранения энергии.

Общие инвестиции в Латвии составили 483 миллиона евро — как в реконструкцию линий, так и в новые устройства и информационные системы. Большая часть этих инвестиций покрыта финансированием ЕС, что позволило снизить влияние на тарифы на передачу электроэнергии.

Проект синхронизации не повлияет на тарифы на электроэнергию в 2025 году, поскольку общие расходы AST в регулируемый период до 2025 года уже включены в тариф, и их утвердила Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) 22 мая 2023 года. В расчет действующего тарифа уже включены реализованные инфраструктурные проекты.

Кроме того, общая стоимость проекта синхронизации на тарифы за услуги передачи системы с 2026 года оценивается примерно в 1%, а на тарифы распределения — в размере 0,25%.

Кроме того, расчеты, проведенные в странах Балтии, показывают, что проект синхронизации не окажет существенного влияния на общие затраты на электроэнергетические услуги. AST подчеркнула, что для обеспечения стабильной работы энергетической системы Балтии важны резервные мощности. Влияние затрат на резервы для стабилизации работы системы на конечных счетах в Латвии, как и в Эстонии и Литве, предполагается менее 5%.

Процесс синхронизации сам по себе почти не повлияет на цену электроэнергии, так как основными факторами, влияющими на цену в странах Балтии, являются местное производство, цены на топливные ресурсы, погодные условия и доступность инфраструктуры сетей. Эти факторы остаются неизменными в течение всего года. Также AST отметила, что балтийский рынок электроэнергии адаптировался и полностью обходится без импорта электроэнергии из России.

Операторы систем передачи электроэнергии Балтии вложили значительные усилия за последние 15 лет, чтобы этот процесс прошел успешно, обеспечив стабильную работу системы энергоснабжения, указала AST.

"Интеграция Латвии в европейскую энергосистему, как и в Европейский Союз и НАТО, крайне важна и это логичный следующий шаг на пути к полной энергетической независимости. В тесном сотрудничестве с операторами балтийских сетей нам удалось успешно подготовить этот масштабный проект с существенным финансированием Европейского Союза, не создав при этом значительного влияния на тарифы на электроэнергию", — отметил председатель правления AST Ирклис.

С момента вторжения России в Украину Латвия полностью прекратила импорт и экспорт электроэнергии с России и Белоруссии, и синхронизация с континентальной Европой — это последний шаг к энергетической независимости страны, пояснила AST.

"Синхронизация направлена на то, чтобы мы могли сами поддерживать и контролировать свою сеть, обеспечивать стабильность и не зависеть от действий соседей", — отметил министр климата и энергетики Каспарс Мелнис.

На данный момент энергосистемы Эстонии, Латвии и Литвы работают в системе IPS/UPS, где частоту сети контролирует Россия. Синхронная работа с континентальной энергосистемой Европы обеспечит независимый и безопасный контроль частоты энергосистемы балтийских стран и повысит безопасность энергоснабжения. Проект также поспособствует развитию внутреннего энергетического рынка Европы, создавая новые бизнес-возможности, отметила AST.

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