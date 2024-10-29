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Филадельфия подала в суд на Илона Маска

© Deutsche Welle 29 октября, 2024 19:19

Мир 0 комментариев

Окружная прокуратура Филадельфии, крупнейшего города штата Пенсильвания, подала в суд на миллиардера и владельца платформы Х Илона Маска, а также возглавляемую им организацию America PAC за ежедневную раздачу по 1 миллиону долларов (порядка 900 тысяч евро) избирателям в колеблющихся штатах в преддверии выборов президента США. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры в понедельник, 28 октября, пишет "Дойче велле".

В постановлении говорится, что речь идет о "незаконной лотерейной схеме", которую необходимо срочно запретить, а также нарушением практики добросовестной торговли и прав потребителей. Прокуратура потребовала выдачу судебного запрета, который должен вступит в силу до президентских выборов 5 ноября. "Это дело не касается вопроса, нарушили ли ответчики законы штата или федеральные законы, запрещающие подкуп избирателей. Напротив, это дело очень простое, так как America PAC и Маск, бесспорно, нарушают законодательные запреты", - утверждают в документе.

Кроме того, прокуратура обращает внимание, что America PAC предлагает избирателям поделиться своей персональной информацией в обмен на возможность выиграть крупную сумму денег, и использует "обманчивые, расплывчатые или вводящие в заблуждение" заявления. В частности, отсутствует полный свод правил лотереи, а утверждение Маска о случайности выбора победителя "недостоверно, поскольку все они посещали митинги в поддержку Дональда Трампа". Прокуратуру Филадельфии возглавляет сторонник демократов Лоуренс Краснер.

Миллион от Маска: законна ли лотерея среди избирателей в США

Самый богатый человек в мире Илон Маск дал старт своей лотерее в начале октября. Организация America PAC пообещала, что миллион долларов каждый день будут выплачивать случайно выбранным избирателям в одном из семи колеблющихся штатов: Пенсильвании, Джорджии, Неваде, Аризоне, Висконсине, Мичигане и Северной Каролине, где, как ожидается, определится победитель выборов президента страны. Для участия необходимо ввести адрес своей электронной почты и подписать петицию в защиту первой и второй поправок к Конституции США - свободы слова и права на хранение и ношение оружия.

В Пенсильвании, помимо миллиона победителю лотереи, Маск намерен выплатить по 100 долларов каждому зарегистрированному избирателю, подписавшему петицию. Кроме того, во всех семи колеблющихся штатах подписанты получат еще по 47 долларов, если сумеют убедить подписать документ еще одного избирателя.

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