«Фашизм «Единства» процветает»: соцсети — о новых ограничениях при продаже автомобилей

Уже сообщалось, что как для физических, так и для юридических лиц планируется ввести ограничения на немедленную продажу купленных за границей транспортных средств, возраст которых не превышает 10 лет (сейчас такое ограничение действует для транспортных средств не старше 5 лет).

Такие изменения Закона о дорожном движении поддержало правительство во вторник, 14 января.

Комментаторы на платформе "Х" отреагировали на эту новость весьма резко:

- А мне казалось, что ЕС - это единый рынок. Как же! Зеленые коммунисты снова планируют очередную подлость.

- Это как - дилер Mercedes закупит новые автомашины, но сначала они сами покатаются и только тогда продадут людям? С этим больным государством уже совсем худо - придется самому ехать покупать машину в другом месте, если захочется новую, и что уж там, заодно и зарегистрировать в Литве...

- Всегда, как прочитаю термин "теневая экономика", у меня создается впечатление, что бюджетные паразиты верят, будто вся Латвия состоит из какого-то мифического подполья, где направо и налево катятся миллионы, которые как-то надо взыскать в казну, чтобы в министерствах можно было повышать зарплаты и премии.

- До 10 лет - это и первый день тоже. Может быть, имелось в виду - старше 10 лет? Почему государство вмешивается в свободный рынок? Тут уже коммунизм начинает возвращаться.

- Е...ть... Все только запретить, взыскать в казну, проконтролировать, карать... Реально, только деньги собирать с населения умеют. Почему не привлекают инвестиции и не развивают экономику?

- Слишком мало еще в этой стране запретов!

- В какой момент мы вышли из единого рынка ЕС?

- Какой-то хрущевский вайб во всем этом.

- Сегодня ведь не первое апреля.

- Латвия идет путем Северной Кореи. Скоро посещение туалета обложат налогом и установят ограничения, сколько раз в году это можно делать.

- Полные идиоты... Бришкенсу напихать мха в задницу - нечего делать этой толпе чиновников-паразитов.

- Зеленый курс или просто дядя Сэм поручил освободить буферную зону от аборигенов?

- Я бы с радостью увидел тот момент, когда тех чиновников, кто поддерживает и придумывает это все, начнут сильно избивать физически.

- В Минсообщения конкретную шнягу курят. Один шедевр за другим...

- Добро пожаловать в цирк!