Факт: иностранцы до сих пор не верят, что мы не из России

Нынешней осенью на отдыхе в Турции нам пришлось долго и терпеливо объяснять представителю одного туристического объекта, что мы в семье не говорим по-русски, что в школах дети учатся на латышском языке и Латвия не является одним из российских регионов, рассказывает автор, для которого это было шоком, так как это была не какая-нибудь тетушка из турецкой сельской глубинки, а сотрудник часто посещаемого туристического объекта, работающий там годами и постоянно встречающий людей из множества стран, включая Латвию.

В похожей ситуации оказалась и женщина в Испании, которая рассказала, что ехала на такси, водитель которого был искренне уверен, что латвийское государство находится в подчинении России. Причем произошло это 18 ноября.

Нельзя сказать, что под ее постом очень много комментариев, но среди них есть заслуживающие внимания:

- Не только, они думают, что у нас нет своего языка. Мы якобы говорим по-русски.

- Это лишь доказывает уровень образования, историю, как учат в других местах. Очень печально из-за этого.

- Походи по Пурчику, Болдерае, Кенгарагсу, Иманте... тоже такие мысли появятся. Бытовая лингвистическая россия [так в оригинале. - Ред.]. Поанализируй отношение власти к населению...

- У них просто в школах географию не преподают, плюс сам тупой как сапог.

- Люди вообще мало знают. Мне время от времени приходится слушать разные чудеса, но на самом деле я тоже о других многого не знаю. У меня коллега спрашивал, есть ли у нас свой язык, празднуем ли мы Рождество, потом еще кто-то однажды спрашивал о знаках долготы - они, наверное, есть в славянских языках.

- У меня был похожий случай в Амстердаме. Печально.

- Латвия находится в подчинении у Америки.

- Испанец был прав. И скажи, что это не так.