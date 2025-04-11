Марк Цукерберг торжественно объявил о «перезагрузке» политики Meta, пообещав вернуть компании дух свободы слова. Но за кулисами этого великодушного заявления скрывается отчаянная игра: глава техногиганта, похоже, делает ставку на новый политический вектор и активно лоббирует в Белом доме, чтобы замять масштабное антимонопольное дело, инициированное Федеральной торговой комиссией (FTC). Победа FTC может стоить Meta её империи: если ее заставят расстаться с Instagram и WhatsApp — она окажется под угрозой распада.

The Wall Street Journal недавно сообщила: Цукерберг зачастил в Белый дом, надеясь склонить Трампа к давлению на FTC. И всё это — на фоне публичных заигрываний с республиканской администрацией. Цукерберг публично хвалит политику Трампа, одновременно критикуя Байдена. Он обещает «вернуться к истокам» и гарантировать больше свободы в онлайне. Но слова — это одно.

Но многие фигуры, которых связывают с движением MAGA и критикой истеблишмента, всё ещё находятся под запретом на платформах Meta:



– Лора Лумер, чьи расследования недавно повлияли на кадровые перестановки в СНБ,

– Алекс Джонс,

– Томми Робинсон,

– Пол Джозеф Уотсон,

– Гэвин Макиннес,

– Майло Яннопулос.

И это далеко не полный список. Сохраняется ли «список агентов ненависти», разоблачённый в 2019 году? Meta уклоняется от ответа. Как и на вопросы о массовой цензуре в Бразилии, когда WhatsApp блокировал аккаунты, включая сына бывшего президента Болсонару.

Пока политическая сделка зреет, критики Цукерберга становятся всё громче. «Цукерберг полон дерьма», – заявляет Лора Лумер. «Facebook соврал мне. Аккаунт не восстановлен.» Натали Уинтерс из War Room напоминает: «Этот человек потратил миллиарды на поддержку открытых границ и хаоса после Флойда, а теперь просит одолжений у Трампа».

Видео пользователя Captive Dreamer, где он разоблачает «лицемерие» Meta, собрало уже более миллиона просмотров.

«Facebook должен быть разгромлен, – говорит режиссёр Майк Чернович. – Слияние с WhatsApp и Instagram было ошибкой. Это монополия, которую контролирует человек, презирающий Америку».

Meta, в свою очередь, отвечает расплывчато. Представитель компании Фрэнсис Бреннан заверяет, что «списка агентов ненависти» сейчас нет и компания «рассматривает возможность» разблокировки некоторых аккаунтов.