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Евросоюз взялся за сокращение бюрократов: с чего начнут? (1)

© LETA 6 мая, 2025 13:03

Новости Латвии 1 комментариев

Сокращение бюрократии находится в фокусе внимания не только Латвии, но и всего Евросоюза, но в то же время игроки разных сфер имеют на этот вопрос разные взгляды. Одной из инициатив по укреплению конкурентоспособности ЕС является компас конкурентоспособности, который обозначил основные направления.

"Есть предложение о снижении на 25% административной нагрузки на все предприятия и на 35% - на малые и средние предприятия", - пояснил еврокомиссар по экономике и производительности, внедрению и упрощению Валдис Домбровскис. Он отметил, что уже поступили первые предложения к изменениям в нормативных актах.

По данным "Eurostat", административное бремя ЕС оценивается в 150 млрд евро, а при сокращении административных расходов на 25% это дало бы экономию в размере 37,5 млрд евро в год. "Задумано рассмотреть всю базу нормативных актов ЕС и подать предложения по снижению административной нагрузки", - пояснил Домбровскис и добавил, что первые предложения касаются отчетности по корпоративной устойчивости.

Сначала ее внедрение будет отложено на один-два года, в течение которых и должны быть внесены изменения, чтобы уменьшить объем информации, содержащейся в этих докладах, и исключить из подготовки таких сообщений 80-85% компаний.

"Требование таксономического регламента (оценивать деятельность по шести экологическим целям) в качестве обязательного будет действовать только для крупных предприятий, а для остальных - только если те сами этого захотят", - прокомментировал Домбровскис еще одно предложение по снижению административной нагрузки.

Многие латвийские предприятия, опрошенные журналистами "Dienas Bizness", признались, что непрерывно сталкиваются с появлением новых нормативных требований, вызванных либо изменениями, дополнениями существующих нормативов, либо заменой существующих нормативов новыми. При этом подчеркивалось, что многие нормативы на самом деле никому не нужны, а внедрение требований требует дополнительных ресурсов и не несет какой-либо дополнительной выгоды.

Прозвучали и жесткие предложения - полностью приостановить производство и согласование нормативных актов или их изменений, а высвободившиеся ресурсы направить на решение действительно существенных вопросов.

(Dienas Bizness)

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