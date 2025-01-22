«Европе придется выйти из зоны комфорта»: немецкие СМИ о Трампе

Spiegel Online: Европейцы должны научиться обеспечивать собственную безопасность

Америке и миру больше не стоит питать иллюзий относительно того, как будет выглядеть второй срок президентства Дональда Трампа, говорится в комментарии издания Spiegel Online. Любой, кто думал, что Трамп умерит свой риторический пыл и проявит себя более миролюбивым, став президентом, оказался не прав. Новый глава Белого дома хочет реализовать то, что он объявил во время избирательной кампании.

Миллионы мигрантов без действительных документов должны быть задержаны и отправлены обратно на родину. Даже дружественным странам Трамп угрожает высокими таможенными пошлинами, "чтобы сделать наших граждан богаче". Он дал понять, что его претензии на Панамский канал и Гренландию - не пустые слова. Под его руководством Соединенные Штаты "расширят свою территорию", заявил президент всего через несколько минут после принятия присяги.

После этой речи не может быть сомнений: мы живем в новом мире, пишет Spiegel Online. Международный порядок, международное право, старые союзы и партнерства - все это больше не имеет значения. Трамп обратит слабости своих партнеров в свою пользу и будет использовать силу Америки, чтобы навязать свою волю другим странам.

Появление Трампа, по крайней мере, вносит ясность: мы, европейцы, должны, наконец, научиться обеспечивать собственную безопасность, пишет издание. Новый президент США без колебаний введет пошлины на европейские товары и компании. Ситуация может измениться только в том случае, если ЕС объединится и будет угрожать причинить экономике те же проблемы, которые президент США хочет причинить Европе. Ошибкой германского правительства, считает издание, стало то, что оно до конца надеялось на победу демократов в США и упустило драгоценное время на подготовку к Трампу 2.0.

Focus: Трамп стимулирует новаторский дух американцев

Очевидно, что новый президент США хочет реальных изменений, а именно в глобальной экономике, считает издание Focus. Упадок Америки, который и ранее был лишь относительным, теперь закончился, как обещает Трамп. Он намерен реализовать стремления своих избирателей к технологическому превосходству и экономическому господству США. В своем выступлении президент очень конкретно объяснил, как он намерен добиться успеха.

В то время, как Германия последовательно деиндустриализируется, Америка должна снова стать страной промышленного производства. В то время, как Германия не может справиться с зарядкой электромобилей, Трамп говорит о полетах на Марс. Он стремится стимулировать новаторский дух своих соотечественников с амбициозными, возможно, даже нереальными целями.

Frankfurter Rundschau: Трамп будет менять международный порядок

Ряд немецких СМИ обращает внимание на нереалистичность выполнения многих проектов нового президента США. Трамп пообещал все и всем. Но он будет не первым политиком, который не сможет выполнить все свои обещания, пишет газета Frankfurter Rundschau: "Это правда, его сила пугает. За него проголосовало большинство его соотечественников, ему отдают дань уважения миллиардеры, а республиканцы следуют за ним почти вслепую, чего не было во время его первого срока. В лагере Трампа также имеется огромная воля и энергия для достижения объявленного эпохального перелома". Однако, отмечает издание, Трампу не хватает последовательной стратегии: "Как он планирует доставить нелегалов сначала на границу с Мексикой, а затем выдворить из страны, соблюдая при этом Конституцию и верховенство закона США, о чем он заявил в своей инаугурационной речи? Как он хочет забрать Панамский канал, не нарушая при этом международное право? Как он хочет ввести карательные тарифы, не раздувая при этом инфляцию?".

Отсутствие ответов уже привело к падению цен на фондовых рынках США после того, как они первоначально выросли из-за победы Трампа на выборах. Как известно, рынки ценят не сейчас, а завтра, пишет Frankfurter Rundschau. Конечно, это не означает, что Трамп не добьется того, о чем заявил. Он, безусловно, будет продвигать свои идеи внутри страны и пытаться жестко обеспечивать соблюдение интересов Соединенных Штатов за рубежом, тем самым разрушая международный порядок, построенный его предшественниками.

Чтобы защитить свои интересы, Европе придется выйти из своей зоны комфорта. Бизнес-модель Германии и других стран ЕС нуждается в дальнейшей модернизации. Дешевая энергия больше не будет поступать из России, Китай все больше станет экономическим конкурентом, а США будут обеспечивать все меньше и меньше безопасности европейцам. Европа имеет потенциал для решения своих задач. Но это не означает стопроцентный успех.

Tagesspiegel: Многие заявления Трампа могут остаться риторическими

47-й президент США должен выполнять свои обещания, пишет газета Tagesspiegel. Миграция, Ближний Восток, Украина, Китай - здесь требуются действия, а не просто заявления о намерениях. Однако, чем глубже администрация Трампа будет вникать в суть проблем, тем сильнее станет шок от сложности их разрешения. Первоначальной задачей для Трампа стала массовая депортация так называемых нелегальных мигрантов. Он в значительной степени обязан своей победой на выборах обещаниями решить этот вопрос. Однако радикальная риторика президента еще не означает ее реализацию. Люди, которых Трамп хочет депортировать, сейчас составляют пять процентов занятых на рынке труда. Без них существует угроза банкротства многих предприятий, особенно в сфере жилищного строительства. Несмотря на свои угрозы, за свой первый президентский срок Трамп депортировал меньше мигрантов, чем его предшественник Барак Обама, напоминает издание.

Трамп хочет стать миротворцем и, самое главное, сделать Америку процветающей, сильной, гордой и патриотичной. Но честолюбивые планы столкнутся с реальностью, которая затруднит их претворение в жизнь.

FAZ: Трамп не заинтересован в войнах других стран

В день своей инаугурации Дональд Трамп дважды заявил, что сила Америки заключается, прежде всего, в количестве войн, в которые она не должна была бы ввязываться, отмечает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Но он и не думает прислушиваться к этому лозунгу и во внутренней политике. В своих первых постановлениях и нескольких выступлениях президент открывал фронт за фронтом.

Трамп настаивает, что зарубежные страны используют США в своих интересах, и в этом отношении не делает различия между союзниками и соперниками. Правда, указывает FAZ, пока европейцы могут перевести дух. Заявления Трампа об импортных пошлинах конкретно первоначально коснулись только Канады и Мексики.

В то время, как глава Белого Дома повторял свои провокационные заявления, что Америка "вернет себе" Панамский канал и переименует Мексиканский залив в "Американский залив", о Гренландии в своей центральной речи он промолчал, хотя и ясно дал понять, что его видение роста Америки включает в себя расширение территории.

Трамп также не стал повторять свои обещания относительно быстрого и надежного урегулирования войны в Украине. Отвечая на вопрос репортера по этому поводу, президент США отметил слабость Владимира Путина, которой он хотел бы воспользоваться - долгожданный сдвиг в его риторике после предыдущих заявлений об обреченной Украине.

Из нескольких фраз Трампа о Ближнем Востоке также следовало, что он в основном не заинтересован в войнах других стран. Новый президент, в первую очередь, хочет изменить свою собственную страну, отмечает FAZ.