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Европа представила в Лондоне свои предложения: Зеленский

© Deutsche Welle 25 апреля, 2025 08:42

Мир 0 комментариев

Scanpix/ EPA/KIM LUDBROOK

На встрече представителей Украины, стран Европы и США в Лондоне 23 апреля были представлены новые предложения по урегулированию в войне. Об этом в четверг, 24 апреля, сообщило агентство "РБК Украина" со ссылкой на украинского президента Владимира Зеленского.

"В Лондоне была встреча, там была соответствующая стратегия, которую они предложили", - заявил глава украинского государства на пресс-конференции с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой. "Конструктивно наша команда, европейская и представители США поговорили, и на бумаге появились соответствующие пункты", - добавил он, повторив, что в мирном соглашении не может быть положений, противоречащих Конституции Украины.

СМИ: "Общее видение" Франции, Великобритании, Германии и Украины

По версии Зеленского, предложения уже передали Трампу. "Считаю, что сегодня… этот документ находится на столе у Трампа", - заявил глава украинского государства.

По данным источника "РБК Украина", речь идет об "общем видении" Франции, Великобритании, Германии и Украины.

Соответствующие предложения в Вашингтон должен был доставить спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог.

Переговоры в Лондоне 

В Лондоне 23 апреля прошли переговоры представителей Украины, Великобритании, Франции, Германии и США на уровне экспертов. Изначально во встрече должны были участвовать главы МИД. Однако госсекретарь США Марко Рубио неожиданно отказался от поездки в британскую столицу и его примеру последовали коллеги из Франции и Германии. 

Газета The New York Times 22 апреля сообщила, что Рубио пропустит следующую стадию переговоров по Украине, поскольку "Украина отвергла одно из ключевых предложений президента Трампа по заключению сделки, которая остановит бои с Россией", - признание российской аннексии полуострова Крым. "Это наша территория, территория народа Украины. Здесь не о чем говорить - это вне нашей конституции", - подчеркнул украинский лидер на брифинге в Киеве 22 апреля.

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство словами Зеленского. "Это заявление крайне вредно для мирных переговоров с Россией, поскольку Крым был потерян много лет назад при президенте Бараке Обаме и даже не является предметом обсуждения", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Глава Белого дома подчеркнул, что никто не требует от Зеленского признать Крым российской территорией: "Но если он хочет вернуть Крым, то почему они не сражались за него 11 лет назад, когда его передали России без единого выстрела?".

По словам Трампа, "провокационные заявления" Зеленского делают переговоры о завершении войны в Украине очень трудными. "Он может выбрать мир или продолжать войну еще три года, в конечном счете потеряв всю страну", - добавил президент США. "Мы находимся очень близко к сделке", - заявил Трамп, призвав Зеленского, "наконец, завершить это". 

Зеленский сократил визит в ЮАР

Зеленский 24 апреля заявил, что сокращает визит в Южно-Африканскую Республику в связи с разрушительными ударами РФ по Киеву и "немедленно" возвращается в Украину.

Украинский лидер уточнил, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига проведет все необходимые встречи в ЮАР, "чтобы полностью проинформировать политических и общественных лидеров страны о ситуации".

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