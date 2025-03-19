Еврокомиссия представила план перевооружения: что там?

План перевооружения направлен на укрепление оборонного потенциала Европы за счет новых финансовых ресурсов, а в программе "Оборонные возможности 2030" изложена новая оборонная концепция и определены потребности в инвестициях.

Эти меры позволят оперативно найти способы дальнейшей поддержки Украины и решить долгосрочные задачи по укреплению безопасности и обороны Европы.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что эпоха мирных дивидендов давно закончилась.

"Архитектура безопасности, на которую мы полагались, больше не может восприниматься как нечто само собой разумеющееся. Европа готова действовать. Мы должны инвестировать в оборону, укреплять наши возможности и активно реагировать на вызовы безопасности", - сказала она.

"Мы будем действовать решительно и выдвинем повестку дня на 2030 год по обеспечению готовности с увеличением расходов на оборону в качестве важных инвестиций в оборонно-промышленный потенциал Европы. Мы должны больше инвестировать в Европу. Это также означает укрепление технологической и промышленной базы европейского оборонного сектора, поддержку инноваций, создание рынка оборонного оборудования в масштабах всего ЕС", - пояснила глава Еврокомиссии.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и вице-председатель Европейской комиссии Кая Каллас сказала, что то, сколько Европа инвестирует в оборону, показывает, насколько высоко она ее ценит.

"В последние десятилетия мы недостаточно высоко ценили ее. Нам нужно тратить больше. В то же время ценность, которую мы создаем благодаря сотрудничеству, неоценима. Она дает нам конкурентное преимущество, равного которому нет нигде в мире. В "Оборонных возможностях 2030" мы изложили конкретные пути достижения этой цели", - сказала она.

В программе изложены решения по устранению критических пробелов в потенциале и созданию сильной оборонной промышленной базы. Также предлагаются пути осуществления государствами-членами крупных инвестиций в оборону, закупки оборонных систем и поддержания долгосрочного оперативного потенциала европейской оборонной промышленности.

Европа должна инвестировать в свою безопасность и оборону, продолжая поддерживать Украину, защищающуюся от российской агрессии, отмечается в программе.

Для эффективного решения этих проблем намечен ряд направлений деятельности: ликвидация пробелов в потенциале, в частности в критических областях, определенных государствами-членами, поддержка европейской оборонной промышленности путем объединения спроса и совместных закупок, поддержка Украины путем увеличения военной помощи и более тесной интеграции европейской и украинской оборонных отраслей.

Также необходимо углублять единый оборонный рынок, в том числе за счет упрощения правил, ускорять трансформацию оборонной отрасли с помощью прорывных инноваций, таких как искусственный интеллект и квантовые технологии, повышать готовность Европы к наихудшим сценариям за счет повышения мобильности и накопления военных запасов, укрепления внешних границ ЕС, в частности сухопутных границ с Россией и Беларусью, и укрепления партнерства со странами-единомышленниками по всему миру.

Как заявила фон дер Ляйен, план перевооружения позволит инвестировать более 800 млрд евро. Комиссия предложила активировать национальную оговорку пакта стабильности и роста, которая дает государствам-членам ЕС дополнительные возможности для маневра в сфере финансов, чтобы увеличить расходы на оборону.

Учитывая возникшую исключительную ситуацию, Еврокомиссия займет до 150 млрд евро на рынках капитала, опираясь на свой хорошо зарекомендовавший себя единый механизм финансирования, чтобы помочь государствам ЕС быстро и значительно увеличить инвестиции в европейский оборонный потенциал. Эти средства будут предоставляться по запросу заинтересованным государствам на основе национальных планов.

Средства будут предоставляться в виде долгосрочных займов по конкурентным ценам и с благоприятной структурой. Кредиты будут обеспечены свободой маневра в общем бюджете ЕС.

Это позволит государствам-членам немедленно и существенно увеличить инвестиции в оборону за счет совместных закупок, обеспечит оперативную совместимость и предсказуемость, а также снизит затраты на создание мощной европейской оборонной технологической и промышленной базы.

Схема перевооружения будет также опираться на расширении сферы кредитования проектов в области обороны и безопасности Европейским инвестиционным банком. Помимо выделения значительных финансовых ресурсов, это также послужит позитивным сигналом для рынков.

Однако одних государственных инвестиций будет недостаточно для удовлетворения инвестиционных потребностей оборонной промышленности. ЕС должен обеспечить европейской оборонной промышленности - от начинающих до крупных компаний - наилучший доступ к частному финансированию через банки и рынки капитала.

С этой целью принятая сегодня Еврокомиссией стратегия будет способствовать направлению частных сбережений на более эффективные рынки капитала и в жизненно важные сектора экономики, такие как оборонная промышленность, чтобы европейцам было проще инвестировать в них.