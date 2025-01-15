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Еврокомиссар Кос о расширении ЕС: «Никаких геополитических скидок»

Euronews 15 января, 2025 09:15

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Марта Кос

Комиссар по вопросам расширения Евросоюза Марта Кос выступила на заседании комитета по иностранным делам Европейского парламента, где оценила успехи Украины и Молдавии на пути в ЕС и раскритиковала власти Грузии.

Процедура приема новых членов в состав Европейского союза основывается на заслугах страны-кандидата и не зависит от геополитики, заявила во вторник в Европарламенте комиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос.

"Никаких геополитических скидок не будет. Процесс расширения остается основанным на заслугах. Как я уже говорила вам 7 ноября, я буду говорить о европейских ценностях. Верховенство закона и фундаментальные ценности останутся краеугольным камнем политики расширения ЕС и основой реформированного и расширенного союза в будущем", - подчеркнула Кос.

С началом нового года государства Евросоюза будут следить за прогрессом в переговорах о расширении блока, в частности с Украиной, Грузией и Молдавией.

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По словам Марты Кос, Украина хорошо проводит реформы, но они должны быть устойчивыми. Ко всему прочему, Киеву предстоит преодолевать разногласия с Венгрией и Словакией.

Молдавии, по словам Кос, уже удалось сделать немало, и ей нужна помощь ЕС.


Что касается Грузии, Евросоюз уже приостановил выделение 100 млн евро правительству этой страны и рассматривает возможность перенаправления этих средств на другие цели.

Действия грузинских властей против мирных протестующих, представителей оппозиции и журналистов Кос назвала "абсолютно неприемлемыми".

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