Eurostat: Латвия в числе 13 стран ЕС, у которых вырос госдолг

Рост госдолга Латвии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 4,1 процентного пункта.

Еще больше, чем в Латвии, по сравнению с тем же периодом год назад, вырос долг Финляндии (+5,2 процентных пункта) и Эстонии (+4,7 процентных пункта). С другой стороны, меньше, чем в Латвии, рост был в Австрии (+3,1 процентных пункта), Бельгии (+2,3 процентных пункта), Румынии (+2,2 процентных пункта) и Словакии (+1 процентный пункт).

В Чешской Республике государственный долг не изменился в течение года.

Государственный долг снизился во втором квартале в 13 странах ЕС. Наибольшее снижение зафиксировано на Кипре (-10 процентных пунктов), Греции (-8,9 процентных пункта), Португалии (-8,1 процентных пункта), Хорватии (-5,7 процентных пункта), Испании (-3,5 процентных пункта) и Нидерландах (- 2,2 процентных пункта). В Литве государственный долг снизился на -0,1 процентного пункта

В среднем по ЕС госдолг снизился на 0,4 процентного пункта, а в среднем по еврозоне - на 0,7 процентного пункта.