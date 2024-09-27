И посыпались ответы, свидетельствующие, что это — обычное дело.

«В прошлом году учебников тоже не было. Одни копии бесконечные», — писали удрученные мамы школьников.

«Детям дают просто распечатанные листы А4 (складывают в папку)».

«Я вас умоляю, какие, блин, учебники. Уже в прошлом году никто почти не пользовался даже теми, что выданы были (5 класс). Ну разве что математика и природоведение пригодились. По остальным предметам бесконечные рабочие листы выдавали».

«Мы уже 2 года учимся без учебников по латышскому языку (4 и 5 класс)...».

«У нас в первом классе не было учебника по латышскому. Сейчас во втором тоже нет.

Учительница по латышскому говорила, что их просто ещё не составили по новой программе, а по старым нельзя заниматься. Программу запустили, а учебники не подготовили…».

«Нам не выдали, 3 класс. Учитель сказала, учебники есть по латышскому, но они частично не соответствуют программе. Нам будут копировать и выдавать листиками».

«Это новый вид образования....без учебников....учителя уже давно сидят 24/7 в Гугле, Ютубе, на разных учебных сайтах и т.д, а ксерокс вообще никогда не отдыхает».

О чем говорят все эти комментарии?

О том, что учебников не пишут к нужным срокам, — раз. О том, что их не печатают в нужном количестве, — два. О том, что даже те, что печатают, попав в руки школьников, быстро теряют свою актуальность, — три.

Почему это происходит? Не секрет, что из Министерства образования, где сидит великое множество сотрудников (вот бы их — в школы, преподавать), в режиме нон-стоп летят бесконечные изменения, поправки, дополнения. Учебники просто за этим не поспевают, вот и приходится учителям распечатывать материал в новом виде на бумажках.

Родители, кстати, прекрасно все понимают. Вот еще один комментарий: «Это же позор для всего министерства образования. Реформы внедряют, не подготовив материальную базу. Дети — мученики реформ».

Проблема эта — системная, и длится все последние годы. Согласно закону, школы обязаны выдать учащимся учебники, но сделать это они не в состоянии. Как не были в состоянии в прошлом году обеспечить учащихся рабочими тетрадями. Стоит отлистать тот же родительский форум на год назад — и вот, пожалуйста, те же знакомые речи.

«Доброе утро, мамочки. Ваши дети в школе тоже учатся на бесконечных листочках, которыми дома уже реально можно вытопить печь? Постоянные жалобы учителей, что дети их постоянно теряют, забывают… мнут в конце концов. Как организовать порядок уже в этих листочках — ума не приложу. Школой не выдано ни одной рабочей тетради в этом учебном году».

Из дальнейшего диалога выясняется, что «все 12 лет ни разу школа ни одной тетради не купила нам» и что не всегда эти рабочие тетради полезны, так как учитель «учит совсем по другому материалу, который сам распечатывает». «В школах нет книг по физике и другим предметам, а уже середина года, книги не выпускаются, за учебный год 1 новую видели, другие устарели и учат на бумажках — это называется новое латвийское образование без книг и учителей», - комментарий написан в прошлом году, но не утерял свою злободневность и сегодня.

О том, что школы обязаны предоставить детям все нужные учебные материалы, уже говорили перед началом нынешнего учебного года и президент Латвии, и омбудсмен. «Недопустимо, чтобы от родителей школьников требовалось приобретение учебных принадлежностей, которые должны обеспечить учебные заведения», — заявил Ринкевич. А омбудсмен Юрис Янсонс напомнил, что в Латвии основное и среднее образование бесплатное.

Жаль только, что обращались они к школам, а не к Министерству образования, в чьих прямых обязанностях — обеспечить, чтобы в государстве были вовремя написаны, напечатаны и направлены в образовательные учреждения (основные и средние) все необходимые учебные материалы, и в достаточном количестве.

И если Минобразования с этим не справляется, может, это просто — лишнее звено?