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Это же безумие! Психотерапевт в шоке от детсадовской идеи Силини

Редакция PRESS 9 января, 2025 08:35

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LETA

Откровенно высказался об идее Эвики Силини оставлять младенцев в детсадах специалист по детской психотерапии Нил Константинов, руководитель Центра подростковой психотерапии.

Специалист назвал идею премьера "безумием".

«Похоже, что приоритетом правительства является обеспечение работой психотерапевтов. Ежедневно отбирать у матери младенца и оставлять его в чужой обстановке – безумие с точки зрения психологического развития. Практически гарантированное расстройство привязанности в процессе взросления», - пишет  Константинов.

Нашлись и те, кто идею Силини поддерживает.

-По вашему мнению, все дети во Франции психически нездоровы. Во Франции в декрете 16 недель, потом женщина возвращается на работу, отдает детей няням. Распространены небольшие «детские сады», где 1 воспитывает троих. Частично, конечно, государство возмещает расходы. Им кажется очень странным, что мы можем провести год с ребенком.

-Интересно, в Голландии в ясли ходят дети от нескольких месяцев...

-нельзя ли оставить где-нибудь саму Эвику и забыть о ней на неопределенный срок?

-сообщение в СМИ исправлено. Силиня сказала  о детях ОТ 1 года, а не ДО.

-На мой взгляд, это затеяно для того, чтобы отвлечь внимание от AirBaltic, потому что людей по этому поводу будут допрашивать, а сама Силиня сможет сказать, что ей не хотелось ничего лучшего, как рассказать о своей непростой молодости.

-Это, безусловно, интересное развитие событий. Много лет назад матери, которые хотели работать во время декрета, были лишены пособий, чтобы дольше побыть со своими детьми. Теперь они хотят как можно скорее уйти от ребенка.

...Пока комментаторы спорили, появилось сообщение о том, что Эвика Силиня действительно говорила о необходимости создания детсадов для детей ОТ 1 года. Теперь надо бы выяснить, с какого всё-таки возраста детей небезопасно отрывать от матери и отдавать "в общежитие"...

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