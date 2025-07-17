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«Это урок для всех, в том числе и для меня»: Вейонис публично извинился за перформансы IShowSpeed (2)

Редакция PRESS 17 июля, 2025 18:39

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LETA

Приезд интернет-знаменитости IShowSpeed в Ригу вызвал настоящий ажиотаж — тысячи подростков следовали за ним повсюду, в то время как в социальных сетях реакция общественности была неоднозначной.

Как сообщили агентству LETA в Латвийском агентстве инвестиций и развития (LIAA), визит IShowSpeed в Латвию стал «ценной возможностью для продвижения страны как открытого, динамичного и интересного направления для широкой международной аудитории». Учитывая влияние и охват этого инфлюенсера, агентство расценило его визит как важный шаг в повышении узнаваемости Латвии за рубежом. Как сообщает передача Panorāma, визит обошелся Латвии в 30 000 евро.

Однако поведение блогера у главного символа латвийской государственности — Памятника Свободы — вызвало волну критики. Видео, размещённые в интернете, показывают, что он, по-видимому, не осознавал, у какого значимого объекта он находится и как следует себя там вести. Более того, за ним потянулись и другие — например, бывший президент Латвии Раймонд Вейонис.

Ранее подобные вольности у памятника никому не позволяли. Для мероприятий обычно устанавливали специальные сцены или организовывали площадки, но никак не прыгали, не ели бананы и не плескали напитки на сам памятник.

Рижская дума вечером во вторник сообщила в Twitter, что мероприятие у памятника не было согласовано, и полиция проводит проверку и оценивает степень ответственности всех причастных.

Тем временем сам Раймонд Вейонис извинился в сети X (бывший Twitter):
«Энергия молодёжи — это замечательно и достойно поддержки, но порой её трудно удержать в рамках приличия. Это урок для всех, кто находился у Памятника Свободы, в том числе и для меня. Прошу прощения за то, что задуманная как позитивная остановка IShowSpeed у памятника вышла неудачной».

 

На YouTube опубликован 11-минутный ролик о визите блогера в страны Балтии. У него уже более 7 миллионов просмотров. Латвии в видео уделено чуть более трёх минут. Также имеется отдельный 33-минутный ролик, посвящённый только Латвии, который посмотрели 170 000 раз.

Для справки: Даррен Джейсон Уоткинс, более известный под псевдонимами IShowSpeed или просто Speed — американский видеоблогер, интернет-знаменитость и стример с глобальной аудиторией. Один из направлений его контента — путешествия, которые он транслирует в прямом эфире, общаясь с миллионами зрителей в реальном времени. У него более 40 миллионов подписчиков на YouTube и 37 миллионов — в Instagram.

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Комментарии (2) 92 реакций
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