«Это рецидив тоталитарного мышления»: эстонских неграждан лишили права голоса

В последний раз эстонские неграждане проголосуют на выборах осенью 2025 года.

В ходе заседания звучали мнения, что внесение поправок в Конституцию повысит уровень безопасности и чувство защищенности граждан Эстонии в долгосрочной перспективе, а Россия «потеряет мотивацию вмешиваться» во внутренние дела страны-соседки.

Граждане РФ – самая большая группа иностранцев, которые до недавнего времени имели право голоса в Эстонии. В 2021 году в списках избирателей их было чуть более 70 000 тысяч. Вторая по численности группа избирателей без гражданства Эстонии – обладатели так называемых «серых» паспортов неграждан страны. Их порядка 60 000.

Приведем несколько цитат эстонских политиков, сопровождающих решение парламента.

Андо Кивиберг, депутат Рийгикогу (Eesti 200):

«Дав избирательные права вчерашним колонистам, мы надеялись, что они осознают каким чудовищем был Советский Союз.

Во время украинской войны кремлевский режим значительно усилил свои гибридные операции по всему свободному миру, что заметно и в Эстонии, а значит, идти на уступки больше нельзя».

Один из авторов Конституции Эстонской республики Лийя Хянни:

"Под прикрытием отмены избирательного права граждан государств-агрессоров Рийгикогу вчера совершил серьёзный поворот в ценностном пространстве Конституции Эстонии. Предлагается заменить прежнюю открытую и вовлекающую местную организацию жизни подходом, сосредоточенным на власти, что лишает более ста тысяч постоянных жителей избирательного права.

Это не освобождение от советского прошлого, как утверждалось, а рецидив тоталитарного мышления того времени. С помощью власти общество не удержишь".

Депутат Рийгикогу Александр Чаплыгин (Центристская партия):

«Называть постоянных и законопослушных жителей своей страны вчерашними колонистами - оскорбление, не подобающее уважающему себя политику. Эти люди приехали в Эстонию не для того, чтобы угнетать эстонцев, а чтобы поднимать эстонскую промышленность и сельское хозяйство.

Порт Мууга и многие другие ценные объекты построены руками этих самых "колонистов" и до сих пор помогают поддерживать экономику Эстонии. Если кому-то хочется вспомнить о тех, кто активно помогал советской власти в Эстонии, вот список бывших высокопоставленных коммунистов: Андрус Ансип, Сийм Каллас, Арнольд Рюйтель.

Эти люди старательно служили советской власти, что не помешало им занимать высокие посты и после восстановления независимости».

Герри Коннов, член правления партии Isamaa:

«Решения о том, что происходит в Эстонии, должны принимать прежде всего граждане Эстонской Республики, независимо от их языка. Люди с серыми паспортами — это те, кто не захотел пройти процесс получения гражданства или не выучил достаточно хорошо эстонский язык. Другие же сознательно оставили себе гражданство, потому что „серый паспорт“ позволяет им легче перемещаться между Эстонией и Россией. Это вопрос удобства, и он не связан с языком или национальностью. Разве может гражданин Эстонии голосовать в России? Нет. Могут ли „серопаспортники“ голосовать в России? Нет. Так почему же им позволяют делать это в Эстонии?

Поскольку Центристская партия и социал-демократы пытаются приписать этому решению ярлык „притеснения русских“, я хочу сразу отклонить эту идею. Никто русских здесь не притесняет. Поскольку Россия и ее союзник Белоруссия начали полномасштабную войну в Европе, эти страны являются агрессорами, и их граждане не должны влиять на важные вопросы в нашей стране».

Катри Райк, мэр Нарвы, член правления Социал-демократической партии:

"Я скажу так, что ущерб от этого процесса мы не просто получим, а уже получили. Я слышала очень много горестных высказываний, например, вот я эстонская гражданка, мой муж гражданин России, как же так? Что он вам плохого сделал? Это точно не сведет нас всех вместе. Я в последнее время в обычных разговорах все больше и больше этого слышу. Долгие годы я этого не слышала, но сейчас у нас между общинами, эстонской и русской, несмотря на гражданство, есть раскол. И мы должны взглянуть правде в лицо, и понимать, что так именно и есть. Но ничего другого не остается, чем жить дальше". (Социал-демократы в парламенте тем не менее проголосовали за лишение неграждан права голоса).